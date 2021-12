Erről beszélt Dmitrij Rogozin, a Roszkozmosz állami vállalat vezérigazgatója újságíróknak hétfőn Moszkvában. Az Interfax hírügynökség idézte Rogozint, aki kijelentette: az új űrállomás kiépítéséhez a kezdeti szakaszban a már rendelkezésre álló űrhajókat – az emberes Szojuzokat és a teherszállító Progresszeket – fogják használni.



Az Interfax emlékeztetett rá:

Oroszország fontolóra vette saját űrállomást megépítését és a Nemzetközi Űrállomás-projektből történő kilépést, az állomás orosz szegmensének romló műszaki állapota miatt.

Rogozin korábban azt mondta, hogy az abban lévő berendezések mintegy 80 százaléka elérte hasznos élettartamának végét, és a 2025 utáni fenntartás költségei új állomás építésének költségeihez lennének foghatók.



Sajtójelentések szerint Oroszország ezután kivonulhat az nemzetközi projektből, partnerekre ruházva át a felelősséget a saját szegmenséért. Fennáll az a lehetőség is, hogy az orosz fél amerikai támogatással továbbra is fenntartsa saját moduljait.



Az alternatív megoldás egy orosz nemzeti orbitális állomás létrehozása lenne, amelynek első modulját a tervek szerint 2025-ben bocsátanák fel, és amelynek telepítését 2035-ben fejeznék be.

