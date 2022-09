– Évek óta igyekszem olyan emberekkel körbevenni magam, akik hozzám hasonló érdeklődésűek és gondolatmenetben sem állnak tőlem távol – válaszolt Sátori Roxána, mikor azt kérdeztük, hogyan készül a Tündérszépek végső megmérettetésére. Akár azt is mondhatná, hogy nagyon egyszerűen, de mégis nagyszerűen trenírozza magát a szépségverseny előtt: nemcsak fizikai testét edzi, hanem mentális felkészültségére is figyel. Szellemét olvasással és meditálással tartja karban, de jól tudja azt is, hogy mindezeken túl a sport sem maradhat el.

Roxi fotósunk kamerája előtt a Pálma Rendezvényházban

Fotós: Sz. A. / Forrás: Kemma.hu

– Évekkel ezelőtt elkezdtem egészségesebben élni, úgyhogy ezen a téren nem kellett alapjaiban megváltoztatnom a mindennapjaimat. Az is biztos, hogy a kozmetikus, fodrász és műkörmös háromszöget bejárom. Illetve van egy jól bevált bőrápolási rutinom, amit szintén évekkel ezelőtt vezettem be. Minden nap használok arctisztítót, szérumot, nappali és éjszakai krémet – avatott be minket szépségápolási szokásaiba a szárligeti szépség, fotóit elnézve pedig megállapíthatjuk: nem csak remek formában van, de az időt is megállította.

Roxi szerint egyébként nagyon sok szép lány van a döntősök között. Bízik benne, hogy nem egy kockás has, vagy nagyon kerek idomok alapján születik meg a végső döntést. Reméli, hogy fontos szempont lesz az is, hogy melyik lány karaktere tud majd többet hozzáadni a későbbi projektekhez.

Az azonban, hogy a királynői korona végül kinek a fejére kerül, csak szeptember 8-án, a döntőn derül majd ki. Roxána eljátszott már a gondolattal, hogy hova utazna szívesen a fődíj átvétele után. Hawaii vagy Bali lenne az úticél, és ezzel nagyon nagy álma válna valóra a szárligeti szépségnek.

A döntő után már komoly feladat vár Roxira

Azonban, a döntő másnapján már szervezett program vár rá: egy budapesti luxustestkezelő cég háziasszonyaként fogadja a vendégeket. Azt mondja, munkájából adódóan nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy egyik napról a másikra elutazzon, de van az az indok, amiért kivételt tesz.

Roxánát a párja kíséri el a verseny döntőjére, aki teljes lelki támaszt jelentett a lánynak, és édesanyja is biztosította arról, hogy vele együtt szurkol majd. Fizikailag nem is, de lélekben biztosan. Beszélgetésünk során kiderült, hogy a lány akkor sem lesz csalódott, ha nem az ő nevét hirdetik majd ki győztesnek. A céltudatos szárligeti döntős tudja, hogy bármi is lesz a szépségverseny végkimenetele, nagy és csodálatos út vár még rá az életben.

Öten foglalnak helyet az ítészek asztalánál

Szépségversenyünkön az ország összes megyéjének legszebb lányai vesznek részt. Háziasszony-mentor ezúttal Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter.

A döntősök a legjobb formájukban állnak majd a zsűri (Dr. Bodri Krisztina, Miss World Hungary 2007, az INFUBAR Aesthetic & Healthcare Center alapítója, Rábaközi Andrea modell, manöken és tanár, Kárpáti Rebeka, Vastag Csaba Fonogram-díjas magyar énekes, valamint Illés Csaba, a Mediaworks Hungary Zrt. marketing, PR és kreatív igazgatója) elé. Addig azonban még hátra van néhány nap, hogy kiderüljön, ki lesz 2022 Tündérszépe, kik lesznek az udvarhölgyei, valamint a közönségdíjas, akinek sorsáról olvasóink dönthettek.