Tavaly év eleji hír volt, hogy az Australian Openen az amerikaiak teniszezőnője, Coco Gauff arról beszélt, az edzésprogramjába beiktatta az ökölvívást, és nem más, mint Mike Tyson avatta be a bunyó rejtelmeibe. A még mindig csak 19 éves Gauff azóta már megnyerte a US Opent, de azt persze nem mondjuk, hogy a bokszzsákok püfölése miatt. Mentora, minden idők leghírhedtebb nehézsúlyú világbajnoka októberben a szaúdi fővárosban, Rijádban tűnt fel. Ő is ott volt a sztárvendégek között, akik megnézték Tyson Fury, a WBC világbajnoka haknimeccsét a ketrecharcos Francis Ngannou ellen. (A „névrokonság” nem a véletlen műve, Fury 1988-ban született, és a keresztnevét az ugyancsak bunyós édesapja Mike Tyson iránti tiszteletből adta neki, aki akkoriban a nehézsúly megkérdőjelezhetetlen királya volt.)

Szóval, az egykori Iron Mike-ról („Vas” Mike) időnként hallunk szolid híreket, ám a múlt héten egy mellbevágóról értesülhettünk. Arról, hogy a nyáron, amikor már 58 éves lesz, újra a ringbe lép. Tyson 2005-ben, nem sokkal a 39. születésnapja előtt vonult vissza, azóta csak két bemutató meccsen láthattuk, legutóbb 2020-ban, de most belement abba, hogy júliusban megmérkőzzön az influenszerből lett bunyós Jake Paullal. Akit nem lehet egy kézlegyintéssel elintézni, az elmúlt négy évben tisztességesen megtanult bunyózni, és 27 évesen remek fizikai állapotban van.

Nem kérdés, hogy ez a meccs a pénzről szól, a Netf­lix élőben közvetíti, és a Dallas Cowboys amerikaifutball-csapat 80 ezer fős stadionjában rendezik meg.

Szörnyülködhetünk, de akár még igaz is lehet, amit a Netflix és a promóterek állítanak: ez lesz minden idők legnagyobb érdeklődéssel kísért bokszmeccse. Ami, nem mellékesen, siralmas képet fest napjaink profi bokszáról.

Mike Tyson 1986-ban, alig több mint húszévesen lett a WBC világbajnoka, miután már a második menetben kiütötte Trevor Berbicket. Olyan nagyságokat fektetett még ki, mint Larry Holmes meg Michael Spinks, és három év börtön után is vissza tudott ülni a trónra. Ötven győzelméből 44-et kiütéssel aratott, hat veresége közül hármat már pályafutása végén szedett össze. Persze ott van az a meccse is, amelyen kiharapott egy darabot Evander Holyfield füléből, emiatt a másfél éves eltiltása, a korábbi drogos életvitele. Ám akik fénykorában látták bokszolni és csodálták, azokban a nehézsúly pusztító öklű, romboló erejű bajnoka maradt meg. Így aztán ők 58 évesen jó szívvel már nem szeretnék a ringben látni, mert ebből, így vagy úgy, most csakis illúziórombolás lehet.