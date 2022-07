Novak Djokovic újra összeszedte magát. Jól mutatja ezt az, hogy a szerb teniszező wimbledoni győzelme révén megszerezte a 21. Grand Slam-győzelmét. Mint emlékezetes, az év elején tíz nap hányattatás után az ötödik kontinens hatóságai megtagadták tőle, hogy indulhasson Ausztráliában, a nyílt teniszbajnokságon. A szerb nem kapott koronavírus elleni oltást, ezért nem engedték pályára lépni. A huzavona és a csalódottság nem tett jót neki. Ezt jól mutatja idei teljesítménye, ami gyengébb volt a szokásosnál.

Wimbledonra azonban már összeszedte magát, és zsinórban negyedszer is győzni tudott. Pályafutása viharos időszakaként élte meg a januári ausztráliai viszontagságok utáni időszakot, hajója most nyugodtabb vizekre ért. Novak túltette magát azon, hogy nem kapott esélyt tizedik melbourne-i győzelme megszerzésére. A wimbledoni döntőben Nick Kyrgiost verte meg négy szettben, játszmahátrányból. Jellegzetes Kyrgios-meccs volt, hiszen az ausztrál fenoménnak ezúttal is meg kellett küzdenie magával is. Ez meglehetősen kemény küzdelem lehet, ha a háló túloldalán Novak Djokovic áll. A mentális problémák sújtotta ausztrál veresége dacára is arról adott számot a döntő után, hogy érzése szerint Wimbledonban végre le tudta dobni terheit, és felszabadultan tudott játszani. Lehet, hogy felszabadult volt, de azért láttunk már Kyrgiosnál kiegyensúlyozottabb játékost.

Az azonban bizonyos, hogy az ausztrál nem egy savanyújóska, hiszen megfricskázta a rendezőket tűzvörös sapkájával, amit a díjátadáskor vett fel. A kötelező fehér viselettől egy hangyányit eltért ezzel.

Sorsszerű egybeesésnek tűnhet, hogy a szerb győzelmével párhuzamosan lekerült a világranglistáról Roger Federer, a 20-szoros Grand Slam-győztes. A svájci teniszező hosszú ideje nem lépett pályára. Sérülései nem adtak neki erre lehetőséget. Egy minapi interjúban ráadásul világossá tette, hogy negyvenévesen jól meg is van már tenisz nélkül. Rafael Nadal, Novak Djokovic és Roger Federer vetélkedése így kétszereplősre fogyatkozik. Bizonyos, hogy már túl sok Nadal–Djokovic meccset sem élvezhetünk, hiszen a spanyolt is sorra érik a sérülések. Wimbledoni küzdelmének is ez szabott véget.

Olyan nagyszerű időszaka valószínűleg jó ideig nem lesz a tenisznek, mint amilyen Federer, Nadal és Djokovic közös korszaka volt. Három ekkora tehetség, három ilyen sportegyéniség, ilyen elkötelezett teniszező együttes jelenléte ritka együttállása a csillagoknak. Szerencsések vagyunk, hogy tanúi lehettünk.