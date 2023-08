Az új idényben az Esztergom NB I/B-s női csapatánál erőnléti edzőként bemutatkozó korábbi válogatott kézilabdázó mégis visszatér a pályára, a Fradi elleni meccsből viszont szívesen kimaradna. Ez derült ki többek között Szucsánszki Zita Nemzeti Sportnak adott interjújából. Elmondta: már a tavalyi évad előtt eldöntötte, hogy nem játszik tovább a legmagasabb szinten. Ugyanakkor az erőnléti edzői feladatot nagy kihívásként éli meg. Rájött, hogy az aktív kézilabdázáson kívül igazán ez érdekli. Októberben indul a kézilabda szövetség képzése, addig arra épít, amit eddigi pályafutása alatt összeszedtem.

- Egész nyáron készültem, gyűjtöttem az anyagokat, és sok segítséget is kaptam hozzá. Nekem ez óriási lehetőség, mert hiányolom a gyakorlati részt az edzőképzésünkből, remélem, a hasznomra válik, hogy élesben is alkalmazhatom a tudást, ugyanakkor érzem is, mekkora felelősséggel jár.

Ám ha kell, akkor a pályán is feltűnik majd a klasszis.

– Speciális helyzetbe kerültünk azzal, hogy végül nem a harmadosztályban, hanem az NB I/B-ben indulhatunk. Csak későn derült ki, emiatt beszűkültek az igazolási lehetőségeink, így biztos, hogy fogok játszani – de az NB I-ben már semmiképpen.

Érdekes lesz, ha majd az FTC otthonában ellenfélként tűnik fel, de reméli: nem kell pályára lépnie az FTC U19-es csapata elleni találkozón.

– Ha lesz tétje, akkor nyilván vállalom, ám ha egy mód van rá, szeretném elkerülni. Nem arról van szó, hogy majd beteget jelentek, azt az élet mindig visszaadja. Túlságosan lelkiismeretes vagyok: a Tusványoson is megettem két kürtőskalácsot, a következő héten azonban duplaannyi felülést végeztem. Erőnléti edzőként is szeretnék hiteles maradni, 36 évesen is példát kell mutatnom.

Végül azt is elárulta a népszerű Zizi, hogy Esztergomban miért a 87-es számú mezben játszik majd.

– Ekkor születtem, a Fradiban nyolcas voltam, a válogatottban hetes, ez a kettő most Esztergomban ér össze.