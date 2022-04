Rekordszámú hallgatói létszámmal rendezték meg a közelmúltban a 25. Nemzetközi Hetet az Edutus Egyetemen, amelyre több országból is érkeztek külföldi hallgatók. Hollandiából, Belgiumból, Spanyolországból, Szlovákiából is akadtak érdeklődők, de az Erasmusos és kínai hallgatók közül is sokan éltek a lehetőséggel, hogy külföldi oktatóktól halljanak előadásokat. Az intézmény közölte: öt kurzus közül választhattak a nemzetközi héten résztvevők, úgy, mint webdesign, kreativitás az üzleti életben, minőségmenedzsment, finanszírozás az üzleti életben, interkulturális menedzsment.