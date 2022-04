A Giro d’Italia olasz kerékpáros körverseny apropójából díszítené fel az önkormányzat a településen áthaladó főutat, a dekorálásban a lakosság segítségét is kérik. A Dömös Infó oldalon is közzétett tájékoztató szerint várják azoknak az önkénteseknek a jelentkezését, akik a futam délelőttjén kihelyeznék a házakra, illetve a kerítésekre a község vezetése által megvásárolt lufikat, szalagokat. Az önkormányzat zászlókat is biztosít azoknak, akik szeretnék közelebbről biztatni az elhaladó kerékpárosokat.

A Giro d’Italia mezőnye három etapot teljesít Magyarországon, a versenyzők május 6-án haladnak át a megyén. Az útvonal menti településeken már készülnek a rendezvényre, ami néhány óra erejéig fesztiválhangulatot generál a helyszíneken. A dömösi lakosok a 30/944-4982-es telefonszámon Bereczkyné Molnár Eszternek, a polgármesteri hivatal igazgatási-pénzügyi előadójának jelezhetik részvételi szándékukat.