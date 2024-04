Érintésmentes fizetés az érintőképernyős mobilok világában

Ember legyen a talpán, aki a napról napra felbukkanó technikai újítások mindegyikét képes számon tartani. A jó hír, hogy valójában nincs is erre szükség. Ha ügyesen szelektálunk, előbb-utóbb úgyis rálelünk a életvitelünkhöz leginkább illeszkedő hasznos, innovatív megoldásokra. Némelyik fejlesztés bőven megérdemli, hogy rivaldafénybe kerüljön és minél több emberhez elérjen.

Ilyen például a gyors és biztonságos mobilos fizetést lehetővé tévő NFC, amely alapjaiban felforgatja, modernizálja és hatékonyabbá teszi a vásárlási szokásokat. Bizony, 2024-ben már nem kell azonnal a fejünkhöz kapni, ha a reggeli rohanásban a táskánk fél tartalmát, és ezzel együtt a pénzünket is otthon felejtjük. Amióta az okostelefonok digitális tárcaként használhatóak, már az is elég, ha a mobilunk nálunk van, ezzel meg is mentve a napunkat.

Ez röviden azért lehetséges, mert az újabb típusú készülékekbe a gyártók integrálták az NFC – azaz a Near Field Communication – érintés nélküli fizetés technológiáját, amely hasonló elven működik, mint a Bluetooth. Bár az NFC mind hatótávolságában, mind adatátviteli kapacitásában gyengébb, annak a célnak tökéletesen megfelel, amire kitalálták – erre utal a neve: “térben közeli kommunikáció”. Érdemes megjegyezni, hogy ez a technológia nem kizárólag a mobilos fizetés sajátja, de mindenképp az egyik legismertebb felhasználási módja.

Helló Apple Wallet, szia Google Pay, avagy mobilos fizetés a gyakorlatban

A telefonos fizetésnek több verziója is létezik, ilyen például a QR-kódos beolvasás. Azonban a köztudatban az érintésmentes mobilos fizetés a banki applikációk használatával és a digitális pénztárcák (Apple Pay és Google Pay) alkalmazásával vált eggyé.

Tehát ha a vásárlást még gördülékenyebbé és gyorsabbá szeretnénk tenni, nincs másra szükség, mint egy NFC-kompatibilis eszközre és a bankkártyánk regisztrálására a megfelelő applikációba. Fontos: androidos készüléken a beállításokban is külön be kell kapcsolni a fizetés mobillal funkciót, de ha egyszer megtettük, később már nem kell vele többet törődni.

A mobilos fizetés nem csak kényelmes, de biztonságos is

Telefont megemel, odatart, csippanás és kész: nem csalás, nem ámítás, a mobilos fizetés tényleg ennyire egyszerű és kényelmes művelet. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy a praktikumon és a komforton túl még egy sokkal nagyobb előnye is van: a biztonság.

A virtuális pénztárcákban tárolt adatok egytől egyig titkosítva vannak. Emellett már csak amiatt is megbízhatóbb konstrukció, mert a készüléken tárolt bankkártyákat kizárólag egy egyedi jelkód megadásával, ujjlenyomat-olvasóval vagy arcfelismerő funkcióval lehet elérni és használni – egy elhagyott, chippel működő fizikai kártyáról már nem mondhatjuk el ugyanezt. Ráadásul egy eltulajdonított vagy valahol ott felejtett telefon esetében a fizetési funkciókat távolról is blokkolhatjuk, aminek köszönhetően nem kell a bankkártya letiltásával vagy cseréjével bajlódni.

Sokoldalú és gyors megoldás a mindennapokra

A mai fogyasztói igények mind a gyorsaság, a kényelem és a hatékonyság köré csoportosulnak, amelyeknek az NFC és a mobilos fizetés láthatóan eleget is tesz. Sőt, sokoldalúságával meg is fejeli az elvásárokat, hiszen a digitális tárcákba annyi hitel- vagy bankkártyát lehet elmenteni, amennyit csak szeretnénk. És hogy mennyi időbe telik közöttük a váltás? Épp csak egy gombnyomásnyiba – ezt a gyorsaságot a mögötted várakozók és a szolgáltatók is garantáltan meghálálják!