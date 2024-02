Ha a tűzifa nem éri el a plató oldalfalának tetejét, akkor nagy valószínűséggel a kereskedő kevesebb mennyiséget próbál eladni

Forrás: Vest 2002 Kft.

Az elmúlt években a gázár emelkedés miatt sokan kerestek alternatív fűtési lehetőségeket, az elektromos fűtőpanelek, klímaberendezések mellett a tűzifa is keresett lett. A megnövekedett lakossági igénnyel és a tűzifára vonatkozó hatósági árak bevezetésével párhuzamosan a csalások száma is érezhetően nőtt. A csalókat sok esetben le lehetne buktatni, ha a köbméterszámítást alkalmazva lemérnénk a plató hosszanti oldalát, szélességét és magasságát. A kapott értékeket összeszorozva kijön, hogy mennyi fa fér el a járművön. Gyakori azonban, hogy a megrendelt 4 köbméter helyett olykor 20-30 százalékkal is kevesebb a ténylegesen leszállított fa mennyisége. Sokan trükköznek a tűzifa fajtájával, minőségével is.

– Ha például a tűzifa nem éri el a plató oldalfalának tetejét, akkor nagy valószínűséggel a kereskedő kevesebb mennyiséget próbál eladni. Van, aki azt állítja, hogy ő két erdei köbméternyi fát visz és szerinte a kétszer 1,7 köbméternyi ömlesztett fa kiteszi ezt mennyiséget. Pedig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) törvényei szerint 2 ömlesztett köbméter felel meg 1 erdei köbméternek. Ezzel is érdemes tisztában lennünk – magyarázta Vecskó Gábor, miközben a telephelyükön lemérte az egyik megrakott járművet.

A csalók a vevők jóhiszeműségét használják ki, tudják ugyanis, hogy sokan egyszerűen csak túl akarnak lenni a fa lerakodásán és behordásán.

– Egyszer felhívott bennünket egy férfi és azt kérdezte, hogy „önöknél a 4 köbméter fa az hány köbméternek számít?” Rögtön válaszoltam, hogy nálunk természetesen 4-nek, majd ki is szállítottuk neki a kért mennyiséget. A helyszínen elmondta, hogy mi voltunk a negyedik kereskedő, aki járt nála, de az első olyan, aki nem próbálta meg becsapni őt. Ő ugyanis azon kevés személyek közé tartozott, aki ellenőrzést végzett. Az első vállalkozó egy dobozos kocsival vitte ki a fát, így ott esély sem volt a mérésre. A második 4 helyett csak 3,4 köbmétert vitt, a harmadik kocsinál a lepakolás közben vette észre a vevő, hogy raklapokat tároltak a fa alatt, így többnek tüntették fel a szállított mennyiséget – mesélte.

Vannak, akik leszerelik a platós teherautó hátsó lámpáit, rövidebbre vágják az alvázat, majd a hátfalat visszahegesztik, az átlagember észre sem veszi a trükköt. A csalók olykor felfújt traktorbelsőt raknak a platóra, a fák alá, így bőségesnek látszik a szállított mennyiség. A gumit pedig csak lerakodás közben engedik ki.

– Van arra is példa, hogy gyönyörűen állítva rakják fel a fákat a kocsira, majd amikor ledöntik, akkor összezuhan az építmény és ki is derül, hogy kevesebb a szállított mennyiség. Árulkodó lehet, ha a sofőr egyáltalán nem segítőkész, abban az esetben valószínűleg nincs meg a 4 köbméter – mondta.

A tokodi cég szinte kizárólag állami erdészetekből vásárol fát, így tételesen vissza lehet ellenőrizni a tűzifa útját, fajtáját és minőségét is. 90 százalékban keményfát értékesítenek, de van némi igény lágy lombos fára, illetve gyújtós gyártására is.

– A hirdetéseknél szoktak trükközni azzal is, hogy teljes értékű fát árulnak, de a kereskedők belekevernek például csökkentett értékű fát is, ami pudvás, vagy rosszabb minőségű, ezeket külön, valamelyest olcsóbbal lehet az erdészeteknél megvásárolni. Van arra is példa, hogy kemény lombos

fát kevernek lágy lombossal és így együtt adják el őket kemény lombosként hirdetve. Ha nem ismerjük fel a fafajtákat, akkor bátran nézzünk utána az interneten – mondta.

Tény, hogy rönkben tárolva lassan, hasítva viszont gyorsabban csökken a fában lévő nedvesség mennyisége. A nedvességtartalom a hasított fa belső része alapján állapítható meg igazán, de a barnás, szürkés szín is árulkodó lehet.

– A telephelyünkön értékesítünk száraz fát, melyet darabokra hasogatunk, raklapokon tárolunk és UV álló hálóval körbetekerünk. Mivel többet kell vele dolgoznunk, így természetesen magasabb az ára, mint a friss, nedves fának. Ha valaki száraz fát hirdet olcsón, akkor biztos, hogy csaló – hívta fel a figyelmet Vecskó Gábor.

Az ügyvezető szerint leginkább azok trükköznek, akik otthon dolgozzák fel a fát, ezért is fontos, hogy megbízható kereskedőtől vásároljunk. Ahol számlát is adnak és kártyával is fizethetünk, ott kizárt a csalás.

Cégbemutató Vecskó Gábor 1997-től öt éven át egyéni vállalkozóként foglalkozott tüzelőanyag kereskedéssel, majd 2002-ben társával, Steinwender Sándorral közösen megalapították a Vest 2002 Kft.-t. A cég 2006-ban költözött át a jelenlegi telephelyére, mely mára Komárom-Esztergom vármegye legnagyobb fakereskedésének számít.

2022-ben összesen 8300 erdei köbméter fát adtak el, tavaly „csak” 5600 köbmétert. Utóbbi a hatósági árak bevezetésével és azzal is magyarázható, hogy a rögzített ár miatt sokan közvetlenül az erdészetektől vásároltak tűzifát. A telephelyen feldolgozógépekkel dolgoznak, hatékonyan zajlik a munkavégzés, a megrendeléseket pedig pontosan és határidőre tudják teljesíteni. Tavasszal rengeteg fát elő szoktak készíteni, így a következő fűtési szezonban biztosan lehet náluk száraz fát vásárolni.

Hétfőtől péntekig 7-14 óra között, szombatonként 7-12 óra között várják a vásárlókat, de webáruházat is működtetnek. A tüzelőanyag kis- és nagykereskedéssel foglalkozó vállalkozás a fa mellett különböző fűtőértékű szenet is eladásra kínál.

EUTR technikai azonosító: AA5839960