Miért olyan veszélyes a tél?

Télen a legtöbb sérülés igen egyszerű okból fakad: elcsúszunk a járdán vagy az utcán, és megütjük magunkat. Ezzel együtt persze az autóbalesetek száma is megugrik, hiszen a lefagyott vagy hókásás utak sokkal nagyobb kihívás elé állítják a sofőröket. Bár a hideg hónapokban is jól esik a testmozgás és az edzés, a testünkben lévő izmok, inak és szalagok ilyenkor sokkal merevebbek. Ez pedig – megfelelő bemelegítés nélkül – bizony fájdalmas és lassan gyógyuló sérülésekhez vezethet.

Ha pedig már szóba került a regenerálódás: télen bizony ez is nehezebben megy végbe. Azt tapasztalhatjuk, hogy míg nyáron pár óra után ismét fittnek érezzük magunkat, a téli hónapokban akár napok is eltelhetnek. A hideg pedig önmagában egy veszélyforrás, különösen az idősebbekre nézve. Sajnos minden évben számos olyan hírt olvashatunk, amikor egyedül élő idősek a saját otthonukban hűlnek ki. Rájuk tehát fokozottan ügyelnünk kell akkor, amikor az idő igazán hűvössé válik.

Hogyan előzzük meg a sérüléseket?

A tükörsimára fagyott járdán vagy úton akár gyaloglás vagy kocogás közben is eleshetünk. Ez pedig akár csonttöréshez, ficamhoz és zúzódásokhoz vezethet. A megelőzés első lépése az, hogy megfelelő cipőt választunk mind gyalogláshoz, mind sportoláshoz. A legjobb, ha gumiból készül és gazdagon barázdált a talpa, illetve megtámasztja a bokát is. Egy talpbetét is sokat segíthet, mert a tapasztalatok szerint növeli a stabilitásunkat.

Télen bizony igen hamar sötét lesz: decemberben például már fél négy körül jelentősen csökkennek a látási viszonyok. Amennyiben ilyenkor megyünk edzeni, kocogni, és az útvonalunk közutakat is érint, feltétlenül gondoskodjunk a láthatóságunkról. Egy fényvisszaverő mellény alapvetőnek számít, de még jobb, ha valamilyen fényforrás, például egy fejre helyezhető lámpa is van nálunk.

Ahogy már említettük, a hideg időben az izmaink és ízületeink lényegesen merevebbek, mint tavasszal és nyáron. Ilyenkor tehát fokozott figyelmet kell fordítanunk a testmozgás, edzés előtti bemelegítésre. Nemcsak akkor, ha a szabadban mozgunk, hanem akkor is, ha ellátogatunk egy edzőterembe. Amíg odaérünk, a hideg már megteszi a hatását, ezért soha ne essünk neki azonnal az erőteljes mozgásnak.

Gyerekkorunk óta hallhatjuk, hogy télen milyen fontos a megfelelő öltözet. Nos, szüleink bizony a fején találták a szöget: a hidegben csakis réteges, kellően meleg ruházattal kerülhetjük el a sérüléseket, megfázást. Ez különösen fontos, ha ilyen időben sportolunk, de szerencsére napjainkban a szakboltokban jobbnál jobb, kifejezetten téli edzéshez készült ruhadarabokat találunk. Ezek jellemzően kellően melegek, ugyanakkor könnyűek és légáteresztők – utóbbi azért fontos, hogy az izzadság ne száradjon ránk, és ne rontsa a hőérzetünket.

A kemény mínuszokat a szervezetünk nehezen viseli, ráadásul ilyenkor megcsappan a vitaminkészletünk is. Főleg a D-vitamin az, amit testünk nem képes megfelelően pótolni a napfényhiányos hónapokban, ezért a külső bevitelről gondoskodnunk kell. Hasonlóan jó ötlet lehet az immunerősítő C-vitamin beszerzése, de a B3- és B2-vitamin is elengedhetetlen. Akár kifejezetten a téli edzéshez készült, speciális vitaminkészítményeket is beszerezhetünk, amivel többféle vitamintípust pótolhatunk egyszerre.

Az ízületeinkre is gondolnunk kell, amikor összeválogatjuk az étrendkiegészítőket a téli sportoláshoz. Szerezzünk be olyan ízületerősítőt, ami minden szükséges vitamint és ásványi anyagot biztosít a sérülések elkerüléséhez. Mindegy, hogy a tabletta vagy az italpor áll közelebb az ízlésünkhöz, a lényeg, hogy az ízületerősítő gazdagon tartalmazzon kollagént, glükózamint, kondroitint, valamint C-vitamint. Az ilyen készítményekkel elkerülhetjük a húzódásokat, az ínak megnyúlását, de egyben az immunrendszerünket és állóképességünket is javíthatjuk.

A lelkünkre is ügyeljünk!

Eddig abból az alapvetésből indultunk ki, hogy télen is van kedvünk nekilódulni, és edzeni egy jót. Mindannyian tapasztalhattuk azonban már életünk során, hogy a szürke, fagyos időben egyszerűen nem akaródzik kimozdulni a jó meleg szobából. Ez nem azért van, mert lusták vagyunk: a tünetet a szakirodalom szezonális depressziónak, angolul Seasonal Affective Disordernek (SAD) nevezi. Ez a mentális probléma főleg levertségben, depresszióban, krónikus fáradtságban és kimerültségben mutatkozik meg.

Semmiképp nem szabad félvállról vennünk, ha a szezonális depresszió tüneteit vesszük észre magunkon. A szakemberek többféle kezelési módot is ismernek a fényterápiától a gyógyszeres kezelésen át egészen a pszichoterápiáig. Az is egy jó megoldás – amennyiben megengedhetjük magunknak – hogy a leghidegebb hetekben beiktatunk egy rövid nyaralást egy mediterrán országba.

Figyeljünk egymásra is a téli hideg beköszöntével

A téli hónapokban bárkit, bárhol érhet baleset. Járjunk tehát nyitott szemmel edzés, futás, sportolás, vagy bármilyen szabadtéri időtöltés közben, és lehetőleg azonnal nyújtsunk segítséget, ha valaki szemlátomást megsérült és ellátásra szorul!