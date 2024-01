Rendelkezzünk a megfelelő alapokkal!

Felkészültség nélkül mindegy milyen pozícióra hajtunk, gyakorlatilag esélytelenek vagyunk: a jól megírt CV és ötletes kísérőlevél ma már olyan olyan alapoknak számítanak, amelyek nélkül nem is érdemes elkezdeni az álláskeresést. Fontos, hogy önéletrajzunk egyszerű, könnyen áttekinthető és praktikus legyen! A motivációs levélben igyekezzünk felhívni a figyelmet erősségeinkre és arra, miért mi vagyunk a legjobb választás az adott pozícióra. Az interneten számtalan ingyenes CV és kísérőlevél mintát találhatunk, amelyek a segítségünkre lehetnek. Mindkét dokumentumnál alapvető a jó helyesírás!

Végezzünk kutatást!

Sokat könnyíthetünk helyzetünkön, ha utánanézünk a cégeknek, startupoknak ahova be szeretnénk adni jelentkezésünket. Nem csak azt tudhatjuk meg, milyenek az elvárások és az ott végzendő munka – amelyből később, a személyes interjú során is profitálhatunk – de a pályázatunkat is az adott vállalathoz igazíthatjuk. Ehhez mérten személyre szabhatjuk a kísérőlevél mintát is: a pozícióra fókuszálva domborítsuk ki tapasztalatainkat, emeljük ki készségeinket, mutassuk be tanulmányainkat és előző állásainkat is. Így máris előnnyel indulunk a többi pályázóval szemben.

Használjunk ki minden lehetőséget!

A legnagyobb álláskereső portálokat mindenki ismeri – legjobb, ha mi is itt kezdjük a keresgélést. De ne álljunk meg ezeknél, mint az emberek többsége! Böngésszük át a LinkedInt, ahol az álláshirdetéseknél azt is megnézhetjük, dolgoznak-e ismerőseink,

volt iskolatársaink a cégnél; vagy hogy melyek az adott pozícióhoz illő és hiányzó készségeink. A Facebook szintén hasznos lehet: rengeteg specifikus szakmákra és területekre koncentráló, álláshirdetésekkel foglalkozó oldal, csoport érhető el.

Építsünk kapcsolatokat!

Habár az álláshirdetések döntő többségét ma már online teszik közzé, semmi sem pótolja a személyes ismertség és a kapcsolatok erejét! Keressünk ismerősöket, kapcsolódási pontokat az adott cégnél, akik segítségünkre lehetnek – nincs ugyanis az a tökéletes CV, ami többet érne egy személyes ajánlásnál. Számtalan multinacionális cég ráadásul első körben munkatársai között teszi közzé a nyitott pozíciókat, az ajánlásokat pedig pénzzel vagy egyéb jutalommal honorálja, így az is jól járhat, aki segít nekünk. Emellett érdemes részt venni szakmai konferenciákon, előadásokon, esetleg képzéseken, ahol értékes ismeretségekre tehetünk szert.

Lépjünk be szakmai csoportokba!

A kapcsolatépítést és az online álláskeresést akár kombinálhatjuk is egymással: csatlakozzunk minket érintő szakmai csoportokhoz! Itt megismerhetjük az adott vállalatnál dolgozókat, tippeket és tanácsokat kaphatunk az adott terület szakembereitől – sőt, akár konkrét álláshirdetésekre is bukkanhatunk!

Figyeljünk a közösségimédia-jelenlétünkre!

Nem elég, ha az önéletrajzunkban jó képet festünk magunkról – fontos, hogy a teljes online jelenlétünk azt sugallja, alkalmasak és érdemesek vagyunk az adott pozícióra. A HR-esek többsége ma már a közösségimédia-platformokon is utánanéz a jelölteknek, főleg ha magas, nagy presztízsű állásról van szó. Ha egyetlen ilyen platformon sem vagyunk jelen, vagy csak rejtve, az ugyanolyan hátrányként érhet minket, mint a nem megfelelő publikus képek és bejegyzések!

Nemcsak a szöveg számít!

A közösségimédia-profilunk mellett az önéletrajzunknak is rendezettséget kell sugallnia. Sokan eleve fényképes CV-t várnak a pályázóktól, míg máshol nincs ilyen kikötés – akkor járunk a legjobban, ha olyat küldünk, amiben szerepel a fotónk is, ez ugyanis bizalmat kelthet a munkaadóban. Egy jó fotó nem fog álláshoz juttatni minket, egy rosszul választott kép viszont könnyen diszkvalifikálhat: olyan fényképet válasszunk, amely megfelelő minőségű, letisztult és alkalomhoz illő!

Mindig tartsuk nyitva a szemünket – és a fülünket!

A szerelemre szokás mondani, hogy akkor talál ránk, amikor nem keressük, ezért járjunk mindig nyitott szemmel – ugyanez akár az álláskeresésre is igaz lehet. Nem tudhatjuk, mikor és hol bukkan fel a lehetőség: lehet, hogy egy barátunktól, családtagunkról hallunk egy nyitott pozícióról, vagy egy nem várt ismerősünk segíthet rajtunk egy ajánlással. Ma már ritkább, hogy a betöltendő álláshelyeket hirdetőtáblára tűzik ki, de még mindig előfordulhat – járjunk nyitott szemmel és füllel. De persze ne bízzuk a véletlenre a dolgot: állítsunk be értesítőt és gyakran futassunk keresést az online portálokon!

Készüljünk fel lelkileg is!

Nem könnyű elfogadni az elutasítást, de talán ettől is nehezebb, ha semmiféle visszajelzést nem kapunk pályázatunkra. Márpedig manapság a cégek többsége csak siker esetén értesít minket – de ne keseredjünk el! Egy-egy hirdetésre több száz, akár több ezer pályázat is érkezik; lehet, hogy valamelyiken nem jutunk be a következő körbe, de ne veszítsük el a hitünket! Előbb-utóbb megtaláljuk a megfelelő pozíciót!

A jó cégekért, vonzó álláshelyekért nagy harc folyik, de ha erre a néhány apróságra odafigyelünk, máris riválisaink előtt járhatunk. Tekintsünk az online álláskeresésre a lehetőségek tárházaként: optimalizáljuk kereséseinket, CV-nket és kísérőlevelünket, és annál nagyobb eséllyel pályázhatunk!