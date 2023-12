Ahogy az elmúlt 4 évben, úgy idén is átfogó kampánnyal készült Movember alkalmából a Bridgestone Tatabánya. A megmozdulás célja, hogy a cég férfi dolgozói és a környéken élő férfiak is minél nagyobb számban vegyenek részt PSA prosztatarákszűrésen. Ennek érdekében a vállalat idén is ingyenes, pár perc alatt elvégezhető szűrési lehetőséget biztosított a gyárban dolgozó kollégáknak.

Miért fontos a Movember már évek óta?

Magyarországon a férfiak esetében a prosztatarák a negyedik leggyakoribb halált okozó ráktípus, évente közel 5 000 férfit diagnosztizálnak a betegséggel. A magyar férfiak jellemzően nem fordulnak időben orvoshoz és sajnos kevesen vesznek részt évente az egyébként egyszerű és gyors – csupán két vércsepp vételével járó – PSA-szűrésen. Probléma esetén az érintettek így gyakran csak később jutnak hozzá a szükséges kezeléshez is. A betegség súlyosbodása azonban megelőzhető, ha időben megtörténik a daganat felismerése és megkezdődik a terápia.

Nyomd le a betegséget...

A Bridgestone szerepe

A Bridgestone Tatabánya a fentiek fényében felelősséget vállal abban, hogy a kollégákat szűrésre ösztönözze és minél több férfi figyelmét felhívja a téma fontosságára. Az ingyenes szűrési lehetőségen túl a vállalat számos, a gyárban elhelyezett kreatív megoldással hívta fel a figyelmet a témára és a szűrési időpontokra: tükör- és ajtómatricákkal, plakátokkal, valamint edukatív posztsorozattal és izgalmas programokkal is készült a cég a férfi kollégák számára.

A gyárba ellátogatott a híres szkanderbajnok, Sztanek Ádám is, aki szkanderversennyel és -bemutatóval fűszerezte meg a szűrésen részt vevő férfiak napját. A verseny végén új Bridgestone bajnokokat avathatott a gyár, ami után egyedi, Movember-üzenetekkel ellátott vizespalackokkal térhettek haza a programra kilátogatók.

„Hiszünk a közösség motiváló, építő erejében, ezért határozott lépéseket teszünk annak érdekében, hogy megfelelően ápoljuk a munkahelyi légkört. Fontosnak tartjuk, hogy a kollégák valóban egy csapat tagjainak érezzék magukat, ezért szervezünk rendszeresen olyan programokat, amelyek az ő testi-lelki jóllétüket helyezik fókuszba. Szerencsére a törekvéseink eredményesek, hiszen évről évre egyre többen vesznek részt a programokon, illetve a szűrővizsgálatokon is, ez pedig nagy örömmel tölt el minket” – mondta Topolcsik Melinda, a Bridgestone Tatabánya Kft. ügyvezető igazgatója.