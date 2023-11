Hirdetés 43 perce

Több mint másfél milliárd forintot fordít idén bérfejlesztésre és a dolgozók ösztönzésére a hazai McDonald's

A kihívásokkal teli munkaerőpiaci helyzet és a tartósan magas infláció miatt kiemelten kezeli a Progress Étteremhálózat Kft. a saját üzemeltetésében lévő McDonald's éttermekben a bérek és ösztönzők rendszerét. Az étteremhálózatban az idén már kétszer történt béremelés, többsíkú bónuszrendszereket vezettek be, sőt, decembertől egy új ösztönzőrendszert indítanak el és karácsonyi prémiumot is kapnak a munkatársak, beleértve a közreműködő diákokat is. Mindezt több mint másfél milliárd forint ráfordítással valósítja meg a vállalat az idén.

Az étteremlánc idén már kétszer is végrehajtott béremelést Forrás: Progress Étteremhálózat Kft.

Számos, újonnan alkalmazott bérintézkedéssel biztosítja munkaerőpiaci versenyképességét a Progress Étteremhálózat Kft. Ennek egyik legfrissebb eleme a december 1-től elinduló új ösztönző, az úgynevezett megjelenési bónusz, amivel azokat az éttermi kollégákat ismerik el, akikre megbízhatóan, stabilan lehet számítani. Vagyis például pontosan kezdik a munkát, illetve minden elvállalt műszakot teljesítenek. Ez az ösztönző a vállalat által üzemeltetett hálózat teljes bértömegét tekintve közel 10 %-os növekedést jelent, a munkavállalók számára pedig – pozíciótól és étteremtől függően – akár 11 %-os béremelésnek is megfelelhet. Felelős munkáltatóként fontosnak tartják továbbá, hogy az ünnepi időszak előtt egyszeri támogatást nyújtsanak a munkavállalóiknak, ezért még december elején extra juttatást fizetnek mindenkinek. Ez a prémium minden, október 26-án már az étteremláncnál dolgozó kollégának jár, függetlenül attól, hogy mikor lépett be, rész- vagy teljes munkaidőben dolgozik-e, illetve ugyanúgy megkapják a közreműködő diákok, mint az állandó munkatársak. Szerencsére jó alapokra tudunk építkezni munkaerőfronton, hiszen korábbi felméréseink alapján munkavállalóink több mint 80%-a ajánlaná barátainak, ismerőseinek a Mekit, mint munkahelyet – mondta Égi Zsolt, a Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezető igazgatója. Arra szintén büszkék vagyunk, hogy az anyagi ösztönzőkön túl kiemelten kezeljük munkavállalóink elkötelezettségét más területeken is, hiszen olyan tréningeket, fejlődési lehetőséget biztosítunk számukra, amellyel későbbi karrierjüket is támogatjuk. Meggyőződésünk, hogy a nálunk megszerezhető tapasztalat és tudás sokoldalúan hasznosítható, tovább vihető, és ezáltal hozzájárulhat a hosszú távú karriercélok megvalósításához – tette hozzá Égi. Az éttermekben dolgozó vezetők számára az év elején külön ösztönzőprogramot dolgoztak ki, amely az adott étteremre vonatkozó pénzügyi célok túlteljesítését jutalmazza, és egyaránt vonatkozik a műszakvezetőkre, a helyettesekre és az étteremvezetőkre is. E program keretében átlagosan havonta fejenként több mint 100 ezer forintot osztottak ki a célokat elérő vezetőknek, február és augusztus között pedig az összes, erre fordított kiadás – járulékokkal együtt – megközelítette a 130 millió forintot. A vezetői csapat tagjainak mindezek mellett cafeteriát is biztosít a vállalat, amelyet minden juttatásra jogosult saját maga állíthat össze előre meghatározott elemekből. Ezt megelőzően az év folyamán a McDonald’s kétszer is végrehajtott általános béremelést. Az év elején, és tavasszal is átlagosan 5-5 %-kal emelték meg az alapbéreket, az összes Progress Étteremhálózat Kft. által üzemeltetett étteremben dolgozó valamennyi munkatársnak. Emellett az éttermi munkatársak számára térítésmentes személyzeti étkezést is biztosítanak munkaidejük alatt. Minden, a béremeléseket és a bónuszrendszert érintő döntésünk úgy született meg, hogy bevontuk azokat, akik a mindennapok során együtt dolgoznak az éttermi kollégáinkkal, vagyis nagymértékben támaszkodtunk az étteremvezetők véleményére, javaslataira – mondta Égi Zsolt, aki hozzátette: Az idén a kihívásokkal teli munkaerőpiaci helyzetre és a tartósan magas inflációra tekintettel kiemelten kezeltük a juttatások ügyét, a bevezetett és bevezetés előtt álló ösztönzők összesen több mint másfél milliárd forint ráfordítást jelentenek csak idén.

