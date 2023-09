A Dunán túl és még tovább

Az álláspiaci lehetőségek jellemzően szoros összefüggésben állnak a gazdasági körülményekkel, így tehát utóbbi minél erősebb, annál több és annál kedvezőbb munkalehetőség érhető el egy adott térségben. Ebből a szempontból hazánk mutat bizonyos egyenetlenségeket, hiszen míg a keleti régiókban jellemzően kevesebb jó opció érhető el, addig nyugatra haladva, a Dunántúl területén már jóval szélesebb lehetőségek közül válogathatnak az itt élők. A potenciális karrierlehetőségeket pedig még tovább erősítik a határon túli lehetőségek.

Ebből a szempontból Ausztria mindig is kiemelt jelentőséggel bírt, hiszen közvetlen szomszédunkként a távolság sem igazán nagy akadály, akkor pedig végképp nem, ha valaki a határ közeli térségben él. Ezek a külföldi munkák általában jóval magasabb béreket, színvonalasabb körülményeket és kifejezetten kedvező juttatások kínálnak, legyen szó akár egy szakmunkáról, akár valamilyen értelmiségi állásról. A határ közelsége persze itthon is érezteti hatását, így például egy állás Sopron Profession kínálatából is jó opció lehet.

A hazánk északnyugati szegletében található „Leghűségesebb Város” mindennapjain ugyanis már kifejezetten érzékelhető egyfajta nyugatiasabb miliő. Az épített környezet és a városban, illetve közvetlen környezetében elérhető álláslehetőségek együttese pedig egy kiválóan élhető és jó karrierlehetőségeket tartogató helyet eredményez. Egy állás Sopron városában vagy annak környékén mindenki számára jó lehetőség, de helyi lakosként akár a külföldi ingázás is megoldható.

Helyben létesült lehetőségek

Győr-Moson-Sopron vármegye gazdaságát vizsgálva és az ipari szempontokat figyelembe véve jellemzően inkább Győr szokott említésre kerülni, holott Sopronban is jelentős ipari jelenléttel találkozhatunk. A statisztikák alapján is elmondható az, hogy jó néhány állás Sopron ipari szektorában kerül betöltésre. A felhozatal pedig ezen a téren is kifejezetten színes, hiszen több kisebb-nagyobb, különböző profilú ipari szereplőt találhatunk a város palettáján. Ez is azt mutatja, hogy a határon innen is bőven akad álláslehetőség.

Sopronban működik például hazánk egyik legnagyobb sörfőzdéje, mely a Heineken tulajdonlása okán lényegében egy globális nagyvállalattá vált az utóbbi években. Egy ekkora gazdasági szereplő pedig jelentős létszámú, különböző képzettséggel rendelkező munkaerőt képes alkalmazni, így nem véletlen, hogy számos állás Sopron egyik leghíresebb termékének gyártásához vezényli a munkaerőt. Ha pedig globális nagyvállalatokról beszélünk, nem mehetünk el szó nélkül az IKEA tulajdonában lévő bútorgyár mellett sem, mely szintén jelentős foglalkoztató.

Bár jó pár állás Sopron városán belül is elérhető, továbbra is releváns opció a külföldi, elsősorban ausztriai munka az itt élők számára. Ezek sok esetben különböző szakmunkákat jelentenek, hiszen erre kifejezetten nagy kereslet mutatkozik szomszédunkban is, a jellemző fizetések pedig kiemelkedőek. Ha egy területet kellene említenünk, mely okán mindenképpen érdemes a határon túl is körülnézni, akkor azok mindenképpen az építőipari munkák lennének. Ezek ugyanis stabil és jövedelmező álláslehetőségeket jelentenek.

Építőiparra alapozott karrier

Az álláspiacon mindig jelen voltak azok a területek, melyek lényegében mindig kiváló lehetőségeket tartogattak. Az építőipari munkák éppen ilyenek, hiszen ezek még a hazánk határain belül is rendkívül népszerűek. Így tehát az is előfordulhat, hogy egy állás Sopron városában éppen ezen a területen talál meg valakit. Ezek az opciók pedig általában kifejezetten kedvező béreket képesek garantálni a munkavállalók számára, akár alkalmazottként, akár vállalkozóként van jelen a területen.

Az építőipari munkák esetén is igaz azonban az, hogy a határon túli álláslehetőségek jóval kedvezőbb feltételeket kínálnak. A különböző szakmunkák, kivitelezési feladatok, de akár az egyszerű segédmunka is olyan béreket képes garantálni a munkavállalók számára, melyeket a hazai körökben kedvezőnek számító jövedelmek sem képesek megközelíteni. Egy állás Sopron környékén tehát akár egyet is jelenthet a határon túli munkavégzéssel, mely esetben a földrajzi távolság okán az ingázás is abszolút megoldható opció.

Ha azonban valaki messzebbről indulna útnak és vetné bele magát az építőipari munkák osztrák kínálatába, a megoldás számukra is adott. Sok esetben ugyanis a munka szállással együtt jár, így a végigdolgozott hétköznapok során adottak a körülmények, hétvégente pedig probléma nélkül oldható meg a hazautazás is. Bár egy ilyen állás Sopron városában is kedvező feltételeket teremt, ha építőipari munkákról van szó, kifejezetten nehéz versenyezni a nyugati bérekkel. Érdemes tehát ilyen fronton is körülnézni az aktuális álláskínálatban.