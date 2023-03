Rajtunk is áll, milyen mértékű lesz az említett elhasználódás. Elképzelhető, hogy idősebb korunkra csak a frontokra lesznek érzékenyek ízületeink, rosszabb esetben viszont olyan nagyfokú is lehet a porckopás, hogy azt csak csípő-, esetleg térdprotézis beültetésével lehet eredményesen kezelni. Az öröklött tényezők mellett is sokat tehetünk helyes életmóddal és kiegyensúlyozott táplálkozással a következmények megelőzése érdekében, de mi a helyzet a sporttal? Melyek azok mozgásformák, amelyeket különös körültekintéssel kell végeznünk, ha óvni szeretnénk ízületeink egészségét? Nézzünk is meg néhány népszerű sportágat!

Hogyan hat a sport ízületeinkre?

A sportolás alapvetően kedvező élettani hatásokkal bír, a rendszeres testmozgással sokat tehetünk általános egészségünkért. A sport nemcsak állóképességünket javíthatja, hanem erősítheti izmainkat, szalagjainkat és csontjainkat is. Ezek pedig egy stabil vázat is építenek ízületeink köré, védve azokat a különböző külső hatásoktól, így pedig jobb eséllyel kerülhetjük el a súlyos sérüléseket is.

Káros sport gyakorlatilag nem létezik, csak megterhelő és kevésbé megterhelő mozgásformák. Sportolás közben a megnövekedett terhelés miatt az ízületeinknek testsúlyunk sokszorosát, egy intenzívebb gyakorlat alkalmával akár hat- hétszeresét is el kell bírniuk. Nagyobb igénybevételnek nemcsak a nehéz súlyok emelése teszi ki őket, hanem saját testtömegünk ellensúlyozása is, például a hirtelen megállások, a gyors irányváltások és kanyarodások alkalmával. Emellet az olyan megterhelő, ismétlődő mozdulatok, mint az ütések vagy a dobások, szintén gyorsíthatják a porcok kopását. Nézzünk is meg néhány sportot, amely különös igénybevételt jelenthet ízületeink számára!

4 sport, ami különösen igénybe veszi ízületeinket

1. Labdarúgás

A labdarúgás hobbiszinten is az egyik legnépszerűbb sportág, hiszen nem egy magányos küzdelem, hanem egy kiváló csapatösszetartó kikapcsolódás is lehet. A sprinteket követő hirtelen megállások, a gyors irányváltoztatások extra terhelést jelenthetnek térd- és csípőízületeinkre. Emellett pedig az egyik leginkább sérülésveszélyes mozgásforma is. A gyakori ütközések és szerelések, de még a szabályos becsúszások is mind magukban hordozhatják egy olyan komolyabb sérülés kockázatát, mint a szalagszakadás vagy a porcleválás.

2. Kosárlabda

A kosárlabda szintén népszerű, ám nem kifejezetten ízületkímélő hobbi. Lendületes tempó, rövid sprintek, hirtelen megállások, gyors irányváltások és gyakori felugrások jellemzik, amely mozdulatsorok szintén nagy terhelést jelenthetnek az ízületeink számára. Bár a sérülések leggyakrabban a bokát és a lábfejet érintik, például egy letapadó láb vagy egy rossz földetérés következményeként, ez a mozgásforma hosszú távon elhasználhatja ízületeinket, gyorsítva a porckopás folyamatát.

3. Síelés

A síelés sokak számára szintén több mint egy egyszerű sport, hiszen minden télen napokra eltűnni a hófödte hegycsúcsok között egyfajta életérzés is egyben. A legnagyobb veszélye éppen az, hogy a legtöbben idényszerűen űzik, évente 1-2 hétre bakancsot húzva. Mindezt viszont sokszor komolyabb felkészülés nélkül teszik, nem megfelelő kondiban, ezzel pedig nagyobb sérülés teszik ki magukat a hirtelen terhelés következtében.

A kanyargó lesiklás, a folyamatos irányváltás és ellensúlyozás ugyanis nagymértékben igénybe veszi ízületeinket, térdünket, csípőnket, de akár még hátunkat is. Különösen oda kell figyelni a helyes tartásra csúszás közben, ezzel ugyanis csökkenthetjük a terhelést. Ha pedig nem sportolunk rendszeresen, érdemes síelés előtt legalább egy hónapot szánni a felkészülésre, izmaink és szalagjaink megerősítésére, valamint szervezetünk felkészítésére egy hosszabb síeléshez.

4. Tenisz

A tenisz is gyors, pörgős játék, rengeteg megállással, gyors sprintekkel és hirtelen irányváltásokkal. És mindemellett folyamatosan ismétlődő, erős ütő mozdulatokkal: a nagy igénybevétel az ízületek túlterheléséshez, ez pedig íngyulladáshoz, kötőszöveti gyulladáshoz vagy csonthártyagyulladáshoz vezethet. Az alkar túlerőltetése következtében kialakuló ilyen tüneteket nevezzük „teniszkönyöknek”, amelynek kezelése súlyosabb, nem múló panaszok esetén akár műtéti beavatkozást is igényelhet.

Azonban a mozgásforma nemcsak könyökünket, hanem térdeinket is erősen terheli, különösen a gyors megállásokkal. Érdemes tehát elkerülni ezeket a helyzeteket: hirtelen fékezés helyett próbáljunk először lassítani, majd ne összezárt, merev térdekkel, hanem lazábban, kisebb terpeszben megállni, a terhelés egy részét átadva ezzel az ízületet körülvevő izmoknak.

A sport alapvetően egészséges tevékenység tehát, azonban semmit nem szabad mérték nélkül űznünk: csontjainknak, izmainknak és ízületeinknek is szüksége van a regenerációra, akárcsak szervezetünknek a megfelelő mennyiségű pihenésre. Emellett soha ne feledkezzünk el az alapos bemelegítésről és a nyújtásról, szedjünk rendszeresen ízületeinket támogató vitaminokat, ásványi anyagokat és táplálkozzunk kiegyensúlyozottan. Legyünk körültekintőek, gondolkodjunk előre, hogy időskorban minél nagyobb eséllyel kerüljük el az olyan kellemetlenségeket, mint a mankó, a járókeret, a térdprotézis és az állandó jellegű ízületi panaszok!