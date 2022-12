Még mielőtt azonban belemennénk a funkció részleteinek a tárgyalásába, érdemes a portál más jellemzőiről is ejtenünk néhány szót, mivel azok között számos további kedvező feltétel tapasztalható mindkét fél nézőpontjából. A munkaadói szempontokkal kezdve a sort, elsőként egyértelműen a hirdetési lehetőségek változatossága és hatékonysága a kiemelendő. Az egyes hirdetési csomagok ugyanis lehetővé teszik a toborzás kiterjesztését Tatabánya városán túl egész Komárom-Esztergom megyére, vagy akár országos szintre is. Ez pedig kiválóan orvosolhatja a megfelelő mennyiségű álláskereső megszólítása, a jól képzett szakemberek megtalálása, vagy a magasabb pozíciók betöltése jelentette problémákat.

Mindez annak az állásoldal-hálózatnak köszönhető, amely 200 db regionális portált számlál, s amelynek a TatabanyaAllas.hu is a részét képezi. Ily módon a megyei vagy az országos hirdetési lehetőség választásával, több allas.hu-s weboldalon is biztosítani lehet az adott álláshirdetés megjelenését. Ez pedig jelentősen növelheti a potenciális jelentkezők számát. Hasonló a helyzet a közösségi média esetében is, vagyis amellett, hogy a tatabányai állások biztosan megosztásra kerülnek a Tatabánya állás Facebook oldalán, a megosztásokat akár más regionális portálok Facebook felületeire is ki lehet terjeszteni az arra alkalmas hirdetési csomag választásával.

A portál előnyei persze nem merülnek ki a munkaadóknak nyújtott pozitívumokban, hisz az álláskeresők számára is megannyi kedvező felétlelt kínál. Ezek közül is kiemelendőek az olyan praktikus funkciók, mint például az állásértesítőre való feliratkozás, vagy a feltöltött adatokból történő önéletrajz-generálás lehetősége. További pozitívum emellett, hogy a tatabányai állásokhoz akár a regionális állásoldalakat összefogó AllasOrias.hu mobil applikációján keresztül is hozzá lehet férni, ami sokkal rugalmasabbá teheti mind a böngészés, mind a pályázás folyamatát.

Végezetül pedig a lap legnagyobb erősségéről, vagyis az álláskínálatának változatosságáról sem feledkezhetünk meg. A TatabanyaAllas.hu-n ugyanis valóban bárki megtalálhatja a számára ideális lehetőséget, legyen szó akár magasan vagy alacsonyabban képzett, már rutinos vagy még tapasztalatlan munkavállalóról. Az összes tatabányai állást itt találja: tatabanyaallas.hu/allasok. Néhány példát említve: lehet itt találkozni betanított fizikai munkákkal, különböző szakmunkákkal, irodai adminisztrációs pozíciókkal, sőt, diplomát igénylő mérnöki, informatikai, pénzügyi és egyéb területekhez kötődő munkakörökkel is. Magyarán a legtöbb álláskereső megalapozott reményekkel böngészheti a kínálatot.

Hogyan működik a videós előszűrési funkció, és miként kedvez a hirdetők számára?

A TatabanyaAllas.hu videós előszűrési funkciója lehetővé teszi a munkaadók számára, hogy a hirdetésük részeként kérdéseket állítsanak be, amelyekre a pályázóknak maximum egy perces videókban kell külön-külön válaszolniuk. A funkció a Business vagy az Enterprise hirdetési csomagok választásakor elérhető, és külön előnye, hogy előre megírt, beépített kérdésekkel is segíti a munkaadókat a témafelvetésben. Ezek főként a személyes tulajdonságok, a motiváció, a szakmai tapasztalat, illetve a jövőbeli tervek témakörét boncolgatják, amint azt az alábbi néhány példa is szemlélteti:

Csapatban vagy önállóan dolgozik szívesebben?

Miért szeretne nálunk dolgozni?

Mi az eddig elért legnagyobb szakmai sikere?

Hogyan képzeli el későbbi pályafutását?

Persze a beépített kérdések használata opcionális jellegű, vagyis a munkaadók akár saját megfogalmazásukban is érdeklődhetnek az általuk fontosnak vélt témakörök felől. A funkció előnyei mindenesetre egyértelműen kirajzolódnak: segítségével a toborzók gyakorlatilag egy kisebb állásinterjút folytathatnak le, és a videókban elhangzottak alapján megfontoltabb döntést tudnak hozni azzal kapcsolatban, hogy kikkel érdemes továbblépni a kiválasztási folyamat következő fázisába.

Videós előszűrési funkcióval újít a tatabányai állásportál!

De mit profitálhatnak ebből a tatabányai álláskeresők?

Álláskeresői szempontból egy ilyen jellegű videós követelményre egyfajta lehetőségként érdemes tekinteni. Lehetőség arra, hogy átfogóbban bemutatkozzanak, bizonyítsák eltökéltségüket, vagy akár kiemeljék egy-egy korábbi szakmai eredményüket, sikerüket. Ha tehát valaki valóban komolyan veszi a feladatot, átgondoltan válaszolja meg a kérdéseket, és a videókat is minőségi módon készíti el, az jó benyomást tehet a toborzókra, s ezáltal javíthatja az esélyeit az adott állás elnyeréséért folyó versenyben.

