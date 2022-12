A klíma berendezés működése egyszerű, megértéséhez nem szükséges műszaki ismeret. Megértése jól jöhet, ha klíma tulajdonosok vagyunk, esetleg épp tervezünk azzá válni. Cikkünk segít szert tenni erre a hasznos tudásra - olvasson tovább!

A klímafolyamat főbb részei

A klímafolyamatot alapvetően négy fő műszaki egység működteti. Az első a kompresszor, ami tulajdonképpen a berendezés hajtóműve és a hűtőközeg keringésének körfolyamatát hivatott állandóvá tenni. A klímakörfolyamat második fontos eleme az inverteres kondenzátor, feladata a kompresszorból érkező forró nagynyomású és gőzállapotú hűtőközeg folyadékká alakítása. A folyamat következő harmadik fontos eleme az expanziós fojtószelep melynek feladata a már folyadék halmazállapotú hűtőközeg nyomásának a csökkentése az elpárolgási nyomásra. A negyedik elem az elpárologtató melyben a hűtőközeg elpárolog, ezáltal hőt von el a környezetétől. További fontos elemek a ventilátorok amik a kondenzátor és az elpárologtató körül mozgatják a levegőt.

A Split klímaberendezés működési elve

A kültéri és beltéri egységgel rendelkező klímát Split klímának nevezzük, egyébként a mai modern légkondicionálók nagyrésze ilyen. Ezt a két részt rézcsövek kapcsolják össze, köztük áramlik a klíma különleges hűtőközege. A kompresszor ennek a speciális vegyületnek a keringetésével alakítja át a hőt először nyomás-, majd halmazállapot-változtatás által. Hűtés esetén a benti egység működik elpárologtatóként míg a külső egységben lévő hőcserélő a kondenzátor. Fűtés esetén ez a korfolyamat egy váltószelep segítségével megfordul. Az inverter a kompresszor dinamikus szabályozásáért felel, így tudja olyan pontosan felvenni és fenntartani a beállított hőmérsékletet.

Hogyan működik a mobil klíma?

A mobil klímák működési elve nem különbözik a hagyományos légkondicionálóktól, azonban szerkezetileg eltérnek tőlük. Ennél a típusnál a kompresszor, a fojtószelep, az elpárologtató és a kondenzátor is egy egységen belül található, tehát a hőcsere teljes egészében egy térben zajlik. Emiatt több kihívással is szembenézhetünk. Az egyik ilyen a zaj, ami működés közben keletkezik - a kültéri egység ezért is olyan hasznos -, nem beszélve a keletkező melegről és kondenzvízről, melyeknek elvezetése szintén a tulajdonos feladata.