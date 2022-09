A gyerekek már karácsony óta visszaszámolják a napokat a nyári vakáció beköszöntéig, a szülőknek azonban gyakran okoz fejtörést, hogyan foglalják le hosszú heteken keresztül az energiában dúskáló csemetéket. A nyaralás egy szempillantás alatt elillan, minden napra pedig nehéz élményekben gazdag programot szervezni – főleg munka mellett.

A problémára jó megoldás lehet olyan fejlesztő játékok beszerzése, amik hosszú távon biztosítják kicsik és nagyok nyugalmát, és a szórakoztatás mellett még hasznos is a gyerekek különböző készségeinek fejlesztése szempontjából. Figyeljünk rá, hogy mindig legyen kéznél néhány, a gyerkőcök életkorának megfelelő kreatív játék, amivel akár egyedül is le tudják foglalni magukat.

Egy-egy fejlesztő játék egyébként nem csak az unalmas, négy fal között töltött napok színesítésében tehet jó szolgálatot: hosszabb utazás közben, a nyaralás esős időszakaiban, vagy este, lefekvés előtt is tökéletesen bevethetők.

Összegyűjtöttük a legnépszerűbb és egyben leghasznosabb játéktípusokat, hogy nektek már csak a kedvenceket kelljen megrendelni egy játék webshop oldaláról! Így biztosan nem fog ki rajtatok a csigalassúsággal vánszorgó nyári szünet!

Homokozó

Ha olyan szerencsések vagyunk, hogy rendelkezünk kerttel, szinte kihagyhatatlan egy homokozó beszerzése! Kisebb méretű verzióit egyébként teraszon, erkélyen is könnyen elhelyezhetjük. A homokozás a finommotorika mellett a logikai készségeket és a kreativitást is fejleszti, ha pedig többen vesznek részt a gyúrásban, formázásban, építésben, a szociális kapcsolatok terén is értékes tapasztalatokat szerezhet a gyerkőc.

Gyurma

Ne essünk kétségbe, ha nincs lehetőségünk saját homokozó rendszeresítésére, hiszen a homokozás nyújtotta előnyök nagy részét gyurmával is kiválthatjuk. A formázás és a gyúrás szintén fejleszti a finommotorikát, erősíti a kis ujjak izmait, és a fantáziának is szabad teret ad.

Építő jellegű játékok

Az építőjátékok nagy előnye, hogy az egészen pici babáknak való Montessori toronytól a nagyobbakat lefoglaló Jengáig vagy LEGO készletekig minden korosztály számára megtalálhatjuk a megfelelő darabokat. Egy komolyabb LEGO a felnőtteknek is igazi kihívást és minőségi szórakozást kínál, így akár családi foglalatossággá is kibővíthetjük a színes elemek rakosgatását. Típustól, anyagtól, márkától függetlenül az építő jellegű játékok fejlesztik az ügyességet, megtanítják a kicsiket felismerni a térbeli viszonyokat, és a logikai képességre is jó hatást gyakorolnak.

Forrás: canva.com

Kirakó

A piciknek való, néhány darabból álló puzzle szintén a finommotorikát fejleszti, a nagyobbaknak kínált, bonyolultabb képek kirakása pedig összetett logikai készségeket kíván meg. Fejleszti a vizuális készségeket és erősíti a memóriát is, hiszen a gyerekeknek a különböző alakzatok felismerésén túl emlékezniük kell arra, hol látták az éppen oda passzoló apró darabot.

Kristálynövesztő készlet

A tudományos játékok népszerű képviselőjével kifejezetten segíthetjük a természettudományos érdeklődés felkeltését is. A különböző készletekből a saját kezünk munkája nyomán alakulnak ki gyönyörű, színes kristályok. A kísérletből látványos sikerélmény lesz, ami nem csak a kíváncsiságukat keltheti fel a kutatás, kísérletezés iránt, de az önbizalmukat is növeli.

Mágneses rajztábla

A kreatív játékok sorából nem maradhatnak ki a rajzeszközök sem. Egy mágneses rajztábla segítségével a kis művészek könnyen alakíthatják, vagy újragondolhatják alkotásaikat. Csinálhatunk egy kedves kreatív rutint is a rajzolásból: kérjük meg őket, hogy lefekvés előtt minden este rajzolják le a napjuk kedvenc pillanatát.

Gyöngyfűző készlet

Barátságkarkötő, karácsonyfadísz, asztali dekoráció: a színes kis darabokból bármi készülhet, amire az ifjú kézművesek éppen vágynak. Választhatunk fa- vagy műanyag alapú, a gyerekek kézügyességétől függően kisebb vagy nagyobb elemekből álló készleteket is, és azt is eldönthetjük, hogy teljesen az alkotók fantáziájára bízzuk a munka eredményét, vagy olyan termékkel lepjük meg őket, ami ad némi inspirációt az alkotáshoz.