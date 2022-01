Szeretünk trendik lenni, szeretünk jól kinézni, szeretünk tetszeni magunknak és másoknak. Persze ennek megvan az ára. De az egyén szintjén lehet azért okosan csinálni, ha figyelünk pár dologra.

Ez a karanténos időszak azért némileg megváltoztatta az emberek vásárlási szokásait. Sokkal többet nézelődünk a neten és veszünk webshopokból. Kevésbé járunk/jártunk elé ide-oda így kevesebb felesleges göncöt vettünk. És azért két év alatt az ember csak megunja a cuccait és frissíteni kell. De nem mindegy hogyan.

A fast fashion fogalma

Sajnos a szónak nincsen magyar megfelelője, így óhatatlanul magyarázatra szorul. Az elv az, hogy a kifutókon megjelenő legújabb kreációkat a lehető leggyorsabban eljuttassák a boltok polcaira. Vagyis ez így nem egészen igaz, ezek lekoppintott, olcsó mását juttassák el a lehető leggyorsabban. Mégpedig akképpen, hogy a fast fashion darabokat áruló cégek maguk tervezik és gyártják a ruháikat. Lényeges még a dologban a gyorsaság. A ruha megjelenik a kifutón, ezt követően 14-16 nap múlva már legyártják a szuper trendi cuccot, és vehetjük is olcsón. Relatíve olcsón persze, a tervezői daraboknak legalábbis a töredékéért. Ráadásul legtöbbször rémes körülmények között készülnek ázsiai országokban, de erre a szomorú vonatkozására most nem térünk ki, sokszor van szó róla mindenhol.

Azzal csábítanak újabb és újabb vásárlásra, hogy szezon közben is gyakran cserélik az árukészletet, nagy akciókat tartva. Ezzel azt az érzetet keltik, hogy mindig le vagyunk maradva egy lépéssel, ami a divatot illeti, és ezt gyorsan be is kell hoznunk.

Hol találunk fast fashion darabokat

Kétségkívül a legnépszerűbbek itthon a svéd H&M, a német NEW YORKER, a holland C&A, a spanyol BERSHKA, MANGO és a – talán leginkább egyediségre és minőségre törekvő – szintúgy spanyol ZARA üzleteiben. Még van sok kisebb márka, a felsoroltak csupán a legnépszerűbbek.

Ezek körül a H&M az, ami próbálja valamelyest felhívni a figyelmet a fenntarthatóságra. Természetes és újrahasznosított anyagokkal is dolgozik. Látványosan próbál harcolni a kizsákmányoló, környezetszennyező imázs ellen.

A ZARA pedig abban tér el a többitől, hogy jobb minőségű, időtállóbb dolgokat dob piacra. Nem annyira megy rá az akciótól akcióig tartó ruhák trendjére. Cserébe azonban az ára is magasabb, mint a többi piaci szereplőnek. És akkor megérkeztünk ahhoz a részhez, amitől annyira népszerűek ezek a márkák: az ár. Ugyanis pont ez a lényeg, hogy jó áron kapunk olyan cuccokat, amik maximálisan megfelelnek a kor pillanatnyi elvárásainak. Itt a titok, miért működik.

Forrás: Pixabay.com

Na, de akkor ne is vásároljunk ezekben? Akkor hol?

Olyan ez, mint az alkohol vagy az édesség. Mindent mértékkel, és akkor nincs gond. Vagyis, ne higgyük el, hogy egy szezonban háromszor kell új kollekciót vennünk, mert különben nem leszünk divatosak. Vásároljunk ezekben az üzletekben bátran, de csak olyan holmikat, amikre éppen szükségünk van.

1. Alapdarabok

Próbáljuk meg a fast fashion üzletekben nem az extrém cuccokat megvásárolni, amik tutira gyorsan kimennek a divatból, hanem a szükséges alapdarabokat. Mint egy sima farmer, egy top, egy egyszínű felső stb. Nagyon jó üzlet erre a KIK, amiben egyszerűbb ruhadarabok vannak, és a felsorolt márkákkal szemben nem csak átlagos középméretre. Az extrémebb, egyedibb kiegészítőket pedig vegyük meg tervezőktől, készítőktől vagy másodkézből.

2. Turkálás

Bár mára eléggé elfogadott dolog a másodkézből vásárlás, de még így is biztosan sokan vannak olyanok, akik nem tudják magukon elképzelni mások ruháit. Pedig ezek sokszor olyan darabok, amik pont a fast fashion üzletekből kerülnek újonnan a turkálókba, mondván, hogy már nem divatos. Merjünk kutakodni! Akár még olyan kincsekre is bukkanhatunk, amik egyenesen a kifutóról jöttek.

Forrás: Pixabay.com

● Slow fashion, high fashion

Végezetül ezeket a fogalmakat is tegyük helyre, ha találkoznánk velük, ne érezzük magunkat furcsán. A high fashion az egyedi cuccokat, a tervezői darabokat foglalja magába. Gyakorlatilag ugyanolyan káros felesleges dolog, de hát kell, hogy a nagyon gazdagok azt érezzék, valami csak az övék, na ez olyan, a legfelsőbb kategóriás tervezői cuccok. A slow fashion pedig – mint ahogy kikövetkeztethetjük a nevéből – pont a fast fashion ellentéte, és a fenntarthatóbb divatot jelenti, akár újrahasznosított holmikat.

Forrás: Pixabay.com

A fentiek fényében az a fontos, hogy akkor vásároljunk, amikor szükségünk van rá. De persze az sem ördögtől való, ha néha egy-egy szép holmi láttán elcsábulunk. A lényeg a mértékletesség.