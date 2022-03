Elfogadhatatlannak és megalapozatlannak tartjuk a magyarországi ellenzéki pártok kérését is, amely arról szól, hogy meg kell semmisíteni az összes határon túli szavazatot. A képsorok megerősítik, hogy egyértelműen szervezett provokációról van szó, amelynek az a célja, hogy a határon túli szavazatokat hiteltelenítsék. Bárki is álljon a provokáció mögött, a legaljasabb módon próbálja manipulálni a közvéleményt. Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk! – áll az RMDSZ állásfoglalásában.



Kelemen Hunor úgy fogalmazott: a választások célegyenesében próbálják manipulálni ilyen módon a közvéleményt, hitelteleníteni akarják a határon túliak szavazatait, a szavazás egészét, és ez teljes mértékben elítélendő. Szó sincs semmiféle választási csalásról.

Az RMDSZ elnöke elmondta: jól mutatja a szándékot, hogy a szavazólapokat csak annyira égették el, hogy azért látható legyen a baloldali vagy bármilyen pártra leadott szavazat. Hozzátette azt is, információi szerint a rendőrség egyetlen nyilatkozatot sem talált a helyszínen, ami nélkül nem is érvényes a levélszavazat, hiszen nincs ott a személyes igazolása annak, hogy ki adta le a voksot. Ez is azt mutatja, hogy manipulálás és provokáció történt. Aki ilyesmire vállalkozik, az bármire képes – fűzte hozzá Kelemen Hunor.



Reagált a vádakra Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke is. Mint fogalmazott, „ez egy egyértelmű provokáció, ami a határon túli szavazási folyamatot akarja hitelteleníteni”.



Le akarják járatni a határon túli szavazókat, és azon partnerszervezeteket, akik egyébként segítenek abban, hogy biztonságosan célba érjenek a levélszavazatok. A diverzió jellegét egyértelműen bizonyítja az, hogy az ellenzék miniszterelnök-jelöltje már kérte az összes határon túli szavazat érvénytelenítését. Minden erdélyi, székelyföldi magyar nevében kikérem magunknak, nem vagyunk csalók! – írta Facebook-bejegyzésében Kovács Mihály Levente.

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke megjegyezte: tudomása szerint a helyszínen talált levélszavazatok között egyetlen egy azonosító nyilatkozatot sem találtak. "Ez is csak a diverzió gyanúját erősíti meg, hiszen – mint tudjuk – azonosító nyilatkozat nélkül minden leadott levélszavazat érvénytelen" – tette hozzá a politikus.