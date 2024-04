Orbán Viktor miniszterelnök Yoram Hozanyval, a Nemzeti Konzervatív Konferenciát (NatCon) szervező Edmund Burke Alapítvány elnökével beszélgetett a tanácskozás második napján, szerdán. Az eszmecsere során felidézték, hogy a magyar kormányfő korábban már Rómában is részt vett egy NatCon konferencián. Az azóta történt változásokról szólva Orbán Viktor kiemelte, hogy a hasonló problémákkal küzdünk ma is, de politikai előrelépésre van esély az erősödő jobboldal miatt – olvasható a Magyar Nemzet tudósításában.

„Én betartottam az ígéreteket”

Második pontként a kormányfő kiemelte, hogy

Ursula von der Leyen alatt az Európai Bizottság átpolitizált szereplő lett ahelyett, hogy a szerződések őre lenne.

A miniszterelnök beszélgetőpartnere a lengyelországi választásokról és a kampányról is kérdezte a kormányfőt. Orbán Viktor leszögezte, hogy ő cselekvő ember, így nem intellektuális inputot szolgáltat, hanem egyszerűen azt tudja mondani, hogy változásra van szükség. Kiemelte: a zöld átállás megbukott.

Jobb mezőgazdaságot ígértek, most viszont a gazdák szenvednek Európában. Azt mondták, megoldják a migrációt, most nagyobb migrációs válság fenyeget, mint korábban. Azt mondták, hogy a háborút szankciókkal megállítják, az mégis zajlik – tette hozzá.

Orbán Viktor kiemelte, hogy Kelet-Európában minden problémát a nemzetközi törekvések okoztak, és azokat csak nemzeti szinten lehetett megoldani. Ezzel szemben nyugaton a nemzetközi törekvések hoztak előrelépést, míg a nemzeti törekvések vezettek sokszor tragédiához, mint például a nácizmus.

A magyar miniszterelnök azt mondta, hogy harminc évvel ezelőtt Helmuth Kohllal és Tony Blairrel a politikai viták más tartalmi szintet képviseltek. Aláhúzta: ma nem a lényegről szólnak a dolgok, de ha komolyan gondoljuk, hogy mi a populizmus, azt látjuk, hogy annyit jelentett, hogy egy-egy politikai szereplő olyan jó dolgokat ígér, amit nem tud majd betartani. – Én betartottam az ígéreteket – tette hozzá.

Nemet mondtunk a migrációra, és így is teszünk, nemet mondtunk a genderideológiára, és meg is védjük a gyerekeinket – szögezte le Orbán.

„A szabadságot szeretőknek egyesíteniük kell az erőiket”

A beszélgetés során kitértek a kommunizmusra is. A magyar miniszterelnök emlékeztette a hallgatóságot, hogy akkoriban a rendszer mindent megtett, hogy ellehetetlenítsék őket. Felidézte, hogy ugyanolyan nyomást gyakoroltak rájuk, mint amilyet most, a konferencia körül is látni lehetett. Megfenyegették a helyszínt, a beszállítót, akik teret adtak nekik. Orbán kiemelte, hogy ha harcolunk, akkor győzhetünk.

A szabadságot szeretőknek egyesíteniük kell erőiket és harcolniuk kell az elnyomók ​​ellen.

A kormányfő a migrációval kapcsolatban kijelentette: igaz, hogy a migránsok száma Magyarországon nulla, de ennek az oka egyszerű. Hozzátette,

a magyar rendszer azon alapul, hogy a határt illegálisan átlépni bűn.

– Ezért azokat, akik illegálisan teszik ezt, mi bűnözőknek tekintjük. Van erre egy eljárásunk a magyar hatóságoknál. A nagykövetségen be kell adni a kérelmet, és aztán várni kell, kint kell várni – hangsúlyozta Orbán Viktor. Ez a vörös vonal. Ezt a rendszert állítottuk fel a határral és a jogi környezettel.

Leszögezte: a migráció a civilizációkról is szól. Egy keresztény alapokon és gyökereken álló kontinens vagyunk, és akik jönnek, ők a muszlim civilizációból jönnek.