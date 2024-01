Jelenleg is a Demokratikus Koalíció a baloldal domináns pártja, és úgy tűnik, hogy az országos erejét helyileg is érvényesíteni akarja. Szerinte a Momentum lépéshátránya behozhatatlan, a többi párt a túlélésért küzd. Ha most lennének a választások, akkor a Jobbik és az MSZP is kiesne az Európai Parlamentből, de bejutna a Mi Hazánk. Az LMP-nek kevés, míg a Párbeszédnek semmi esélye a bejutásra. Jelen állapot szerint a Momentum is vesztene egy helyet, ezzel együtt – a matematika szabályai szerint – a DK ugyanannyi szavazattal akár eggyel több képviselői helyet is elnyerhet. Azaz Gyurcsányék a mandátumok számát tekintve is a többiek kárára erősödnének meg úgy, hogy több szavazójuk nem lenne, mint 2019-ben – hangsúlyozta Nagy Ervin. Hozzátette:

a Jobbiknak és az MSZP-nek a vereség valószínűleg végleges és végzetes lesz, az LMP viszont, ha megújul, talán megmaradhat. A Párbeszéd jövőjéről az elemző szerint azért nehéz bármit mondani, mert képesek úgy két ciklus óta parlamenti frakcióval rendelkezni, hogy gyakorlatilag mérhetetlenek.

Jelen állás szerint az uniós választáson külön fognak indulni a baloldali pártok, ám az önkormányzati voksolásokon lesznek furcsa, akár a választópolgárokat is meglepő összefogások. Így a saját bevallása szerint konzervatív fordulatot vett Jobbik és a Gyurcsány Ferenccel szemben – legalábbis szavakban – fellépő Donáth Annáék is összefognak majd a DK-val számos településen – fogalmazott a szakértő.

Szerinte a DK lehet inkább kerékkötő, mert ha azt érzékeli, hogy van esélye arra, hogy a többiek kárára megerősödjön, akkor nem fog kesztyűs kézzel bánni a szövetségeseivel.

Vagy beolvasztja őket, azaz átigazolja az ambiciózus politikusokat, amire számos példa volt a múltban, vagy egyszerűen letolja őket a pályáról – tette hozzá.