Magyarország kulturális és nyelvi értelemben, továbbá a hagyományok tekintetében is szigetnek számít Európában, hiszen nem tartozik sem a szláv, sem a germán nyelvcsalád országaihoz - mondta, majd hozzátette: keresztény, katolikus országról van szó, amelyben a hagyományok nemzetileg egyedi összetétele jelenik meg, ezért nagyon nehéz a tőle különböző szomszédokkal kapcsolatot kiépítenie, ez azonban Szerbiával sikerült.

Mint mondta,

a történelmet tekintve a két népnek voltak jól körvonalazható baráti és ellenséges időszakai is, és amikor a szerbek és a magyarok ellenségek voltak, az egyik félnek sem volt jó, amikor pedig együttműködtek, az mindkét félnek jó volt.

Amikor eljött a megfelelő pillanat, akkor a két ország vezetői megtalálták a közös hangot abban, hogyan értsék meg együtt a történelmet, és hogyan értelmezzék a jelent, illetve milyen perspektívát lehet teremteni a két népnek, hogy az mindkét félnek jó legyen - hangsúlyozta a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a magyarok és szerbek közötti jó kapcsolat felvállalásával Aleksandar Vucic szerb elnök nagyobb kockázatot vállalt, mert Szerbiában nagyobb lélekszámú magyar kisebbség él, mint amilyen a magyarországi szerb kisebbség lélekszáma. A Vajdaságban nagyszámú magyar él, ami a miniszterelnök szerint jogilag, intellektuálisan és politikailag is nagy kihívást jelenthet, hiszen meg kell találni a módját annak, hogyan lehet együtt élni egy szomszédos ország nemzeti kisebbségével. "Ez nem könnyű kérdés, és ha körülnézünk Közép-Európában, csak nagyon kevés pozitív válasz van erre a kihívásra. De az Önök elnökének, Aleksandar Vucicnak sikerült egy nagyon korszerű, úgy is mondhatnám, hogy európai, de egyúttal keresztényi alapokkal rendelkező választ találnia erre a kérdésre. Ő a magyarokat olyan közösségnek tartotta, amely hozzájárul Szerbia sikeréhez. Tehát már nem teherként, kihívásként, veszélyként tekint ránk, hanem a nemzetük konstruktív részeként, amely hozzájárulhat a szerb nemzet sikeréhez" - hangsúlyozta Orbán Viktor. Leszögezte, hogy

ez a hozzáállás sikeresnek bizonyult, és ma már minden szerb, még a szélsőséges, nacionalista szerbek is látják, hogy ez működik.

"Semmit nem veszítettek, de sokat nyertek. Szóval nagyban hozzájárultunk a közös sikerhez, úgyhogy nincs ok arra, hogy támadják a magyarokat, és a szerbiai belpolitikában magyarellenes kártyát játsszanak ki. Az ilyen hangok pedig lassan, de biztosan eltűntek a szerbiai politikából, amit mi itt Magyarországon is érzékeltünk" - húzta alá.

Orbán Viktor szerint fontos volt, hogy előbb a szerbek és a vajdasági magyarok kezdtek együttműködni, hiszen ők jól ismerik egymást, és megértették, milyen előnyei lehetnek a jó együttműködésnek. A Vajdaságban élő szerbek és a Vajdaságban élő magyarok voltak azok, akik bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy jobb az együttműködés, mint az ellenségeskedés - tette hozzá. A kisebbségek nélkül ezt a jó kapcsolatot nehezebb lett volna kiépíteni, úgyhogy a vajdasági magyarok ehhez jelentősen hozzájárultak, de a magyarországi szerbek is - magyarázta.

Szerbiát és Magyarországot a jövő is összeköti

- hangsúlyozta a miniszterelnök. A közelgő veszélyek mindkét országra nézve ugyanazok - tette hozzá, majd kifejtette: mindkét országnak erős nemzeti identitása van, "szeretjük az országunkat, szeretjük a népünket, szeretjük a történelmünket, és készen állunk harcolni érte". "Szóval mi nem szeretnénk egy nagy, európai egyesült államok vagy valami szuperállam részei lenni, és annak csak egy provinciájává válni. Mi büszke nemzetek és büszke államok vagyunk" - szögezte le, megismételve, hogy mindkét nép készen áll harcolni, ha arra volna szükség. A szerbeket és a magyarokat emellett az is összeköti, hogy ha új kihívásokkal találkoznak, az első reakció nem a félelem, hanem az elfogadás, hogy ez is egy újabb kihívás, mit lehet vele kezdeni. "Ez a fajta magabiztosság is közös Szerbiában és Magyarországban" - fűzte hozzá, megjegyezve, hogy mindezek mellett mindkét fél úgy gondolja, hogy nemcsak a saját nemzetéért, hanem az egész térségért dolgozik.

A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy

keresztény országokról van szó, a kereszténység pedig most nagyon nehéz helyzetben van Európában.

Az orosz földgáz tranzitjára vonatkozó, tervezett bolgár intézkedésekkel kapcsolatban Orbán Viktor hangsúlyozta, ez magyarellenes döntés. "Nem érdekel, hogy miért tették ezt, milyen elvárásaik vannak Oroszországgal kapcsolatban. Ez nem az én dolgom. Én a magyarok vezetője vagyok, és

amit a bolgár kormány tett, az egyértelműen magyarellenes lépés, és vissza kell vonniuk.

Nem tudjuk elfogadni, meg kell változtatniuk " - húzta alá, majd hozzátette: "bármi is volt az indítékuk, a következmények negatívak a magyarokra nézve, amit nem fogadhatunk el".

Az interjúban a miniszterelnök a migrációs válságra is kitért. "A magyarok nagyon határozottak ebben a témában, mert úgy gondoljuk, hogy a migráció nemcsak biztonsági probléma, habár az is, nézzék csak meg, mi megy a nyugati országokban. Úgy gondoljuk, hogy nemcsak gazdasági probléma, habár az, nézzék csak meg, milyen szociális nyomást helyez a migrációs áramlat a nyugati országokra" - mutatott rá Orbán Viktor.

A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyaroknak történelmi nézőpontjuk is van arról, hogy mi folyik most, hiszen Magyarország 150 évig török megszállás alatt állt. Amikor a történelmi tapasztalatokat és a nyugat-európai társadalmakban történő következményeket látják, akkor a magyarok számára egyértelmű, hogy ellenezni kell a migrációt. "A migráció rossz. A kérdés nem az, hogyan kezeljük.

A kérdés, hogyan állítsuk meg, ha meg akarjuk őrizni eredeti vallási és kulturális hátterünket és civilizációnkat"

- hangsúlyozta.

Orbán Viktor Ukrajna európai uniós csatlakozásáról is szót ejtett. Szerinte ezt a folyamatot nem készítették elő megfelelően. Mint mondta, új tagok felvétele egy objektív, feltételekhez kötött folyamat, megvan, hogy milyen mérföldköveket kell teljesíteni, és ha valaki nem teljesített, nem léphet tovább.

"Sajnos, az Európai Bizottság által elkészített jelentés, amelyben az áll, hogy a tárgyalások megkezdésének előfeltételeként támasztott hét követelmény közül Ukrajna négyet teljesített, nem igaz. Hamis"

- hangsúlyozta. Hozzátette: szeretné, ha az ukránok közelebb kerülnének Európához, de nevetségesnek tartja azt az állítást, hogy Ukrajna készen áll a tárgyalások megkezdésére, ahhoz ugyanis még évek kellenek. Magyarország ezzel szemben azt javasolja, hogy először stratégiai partnerséget kell kötni Ukrajnával, amelyben a biztonságra, a mezőgazdaságra vagy a pénzügyekre vonatkozó kérdések is szerepelnének - tette hozzá Orbán Viktor. Ezt követően pedig egy próbaidőszak következhetne, hogy kiderüljön, működőképes-e a rendszer, és ne alakuljon ki olyan helyzet, mint Törökországgal, amellyel évtizedekkel ezelőtt megkezdődtek a tárgyalások, de "sehova sem vezettek".

A miniszterelnök szerint nem tisztességes, hogy a nyugat-balkáni országok évek óta folytatnak csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, és ez a folyamat nagyon lassú, míg Ukrajna egyszer csak - politikai okokból kifolyólag - megkezdi a tárgyalásokat.

"Attól tartok, az európai vezetők nem értik Szerbia és a Nyugat-Balkán stratégiai jelentőségét. Túl messze vannak. Ez az oka annak, hogy úgy gondolom, az én küldetésem, hogy segítsek nekik megérteni Szerbia jelentőségét, a Balkán jelentőségét, azt, hogy mi forog kockán. (.) Az a probléma, hogy nem értik, hogy az Európai Uniónak nagyobb szüksége van Szerbiára, mint Szerbiának az Európai Unióra, mert a szerbeknek vannak más lehetőségei is" - mutatott rá. Kifejtette: Szerbia, illetve elődje, Jugoszlávia az el nem kötelezett országok közé tartozott, és most is nagyobb a mozgástere. Változik a világ, változnak a domináns erők, és a szerbeknek lehetőségük van választani az európai vagy egy másik stratégiai út között. "Európának kellene meggyőznie Önöket, hogy csatlakozzanak hozzánk, nem Önöknek minket, hogy fogadjuk be Szerbiát" - hangsúlyozta Orbán Viktor.