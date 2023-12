A Fidesz kommunikációs igazgatója arról is beszélt, hogy amikor a kormány ellenáll Ukrajna EU-csatlakozásának, azt nemcsak Magyarországért teszi, hanem Európáért is küzd, mégpedig Brüsszel ellen, aki ebben a kérdésben is „elárulja az európai érdeket”. Lehet, hogy más nagyhatalomnak, például az Egyesült Államoknak lehet érdeke Ukrajna EU-tagsága, de Magyarországnak és Európának nem ez az érdeke – magyarázta.