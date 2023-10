Katonai tiszteletadással fogadta Pekingben Orbán Viktor miniszterelnököt Li Csiang kínai kormányfő, majd kétoldalú tárgyalást folytattak egymással - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Li Csiang kiemelte: a földrajzi távolság ellenére erős, régi barátság köti össze a két országot. Hozzátette: Kína értékeli, hogy Magyarország volt az első európai állam, amelyik aláírta az Övezet és út gazdasági együttműködést. Elmondta: kétoldalú kapcsolataink barátiak, és gyümölcsöző eredményei vannak.

Orbán Viktor is kiemelte a személyes barátságot és az eredményes együttműködést. Hangsúlyozta: politikai barátságunknak mélyebb, kulturális alapjai is vannak. Emlékeztetett: most lesz a 75. évfordulója a két ország közötti kapcsolatok felvételének.

Kína jó barátja vagyunk Európában, és jó reményeket fűzünk a további együttműködéshez

- mondta a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor azt hangoztatta, hogy a korábbi miniszterelnökökkel is eredményes együttműködést alakítottak ki és személyes barátságot is.