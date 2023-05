A köztársasági elnök azt is bejelentette, az általa vezetett Szerb Haladó Párt (SNS) szombati tisztújító közgyűlésén lemond a pártelnökségről, ám a SNS tagja marad. Egyben arra kért mindenkit, hogy támogassa az egy hónap múlva megalakítandó Népi Mozgalom Szerbiáért nevű szervezetet, amely pártok felett álló politikai mozgalomként jön létre.

Alaksandar Vucic szerb elnök az őt és a kormányzó Szerb Haladó Pártot (SNS) támogató belgrádi nagygyűlésen a parlament épülete előtt 2023. május 26-án

Fotó: Andrej Cukic / Forrás: MTI/AP

A rendezvényen felszólalt Ivica Dacic külügyminiszter, a kormánykoalíció részét képező Szerbiai Szocialista Párt elnöke, aki beszédében kitért arra, hogy a szerbek akkor tudják a leginkább megmutatni erejüket, amikor nehézségekkel néznek szembe. Így volt ez a török hódoltság idején, az első és a második világháború idején, akkor is, amikor a NATO bombázta Szerbiát, és akkor is, amikor Koszovót elszakították Szerbiától - hangsúlyozta a politikus. Koszovóról szólva kiemelte, hogy az továbbra is a szerbek földje, és sok szerb vére hullott azon a területen.

Nem adjuk Koszovót, nem adjuk Szerbiát, nem adjuk a gyerekeinket, nem adjuk fiataljainkat, és nem hagyjuk, hogy megmérgezzenek minket, nem hagyjuk, hogy gyilkolják a népünket! Nem adjuk sem Szerbiát, sem a szerbeket!

- szögezte le.

Csak az egység menti meg a szerbeket, csak a béke hozhat fejlődést

- zárta szavait Ivica Dacic.

Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészének, a boszniai Szerb Köztársaságnak az elnöke arról beszélt, hogy sokan gyengének tartották Szerbiát, ám Szerbia nem gyenge, és a pénteki nagygyűlés is azt bizonyítja, hogy erős az ország és népe is.