Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta, a hont nemcsak fegyverrel, hanem a helyes nemzeti politikával is védeni kell, erről szól a CPAC is, mert - idézte a tanácskozás jelmondatát – „együtt erő vagyunk ebben a harcban”. A mindent elsöpörni vágyó globalista progresszió ellenében a nemzetre támaszkodva, de az azonosan gondolkodók világszintű összefogásával lehet csak védekezni, erről is szól a CPAC – jelentette ki.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, fontos az ellenség ismerete. Hozzátette: számára, „egy kommunizmusnak nevezett gonosz és ostoba társadalomkísérletben felnőtt magyar számára” tejesen érthetetlen, hogy „szabad nyugati kultúrákban miként terebélyesedhettek el ilyen mértékben az ateista szovjet-bolsevik, mindenféle új neveken nevezett ideológiai áramlatok mutációi”. Mint mondta, az sem érti, hogy a jelenlegi háborús helyzetben miként fordulhatott elő, hogy a mindenkor hadsereg- és fegyverellenes „álpacifista progresszív baloldal vált a háború legnagyobb támogatójává".