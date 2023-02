Cikkünk frissül!

Az Egyesült Államok újabb szankciókat tervez

A Bloomberg News szerint a Fehér Ház újabb szankciók bevezetését tervezi Oroszországgal szemben, amelyek a kulcsfontosságú iparágakat célozzák meg.

Az új korlátozások az orosz védelmi- és energiaszektorra, pénzintézetekre és több magánszemélyre vonatkoznak.

Amerika és szövetségesei a szankciók kijátszásának és megkerülésének megakadályozását is vizsgálhatják annak érdekében, hogy megzavarják az Oroszországnak harmadik országoktól kapott támogatást. A Fehér Ház nem kommentálta az értesülést.

A hónap elején az Egyesült Államok új szankciókat vezetett be Moszkvával szemben hét személy, köztük hat orosz és egy ukrán kibertevékenysége miatt. A Kreml válaszul 77 amerikai állampolgárt nem engedett be Oroszországba.

Kadirov harcba szállna a Wagnerrel – Katonai magáncéget alapítana

A Georgiával szomszédos oroszországi Csecsenföld vezetője a Wagner-csoporthoz hasonló katonai magáncég felállítását tervezi − írja a Mandiner a Sky News cikkére hivatkozva.

Ramzan Kadirov, aki a Wagner-vezér Jevgenyij Prigozsin mellett bírálta az ország hagyományos hadseregét, dicsérte a Prigozsin ltal elért eredményeket. Kadirov haderői már most is nagyrészt az orosz védelmi minisztériumtól függetlenül működnek, de ő is Vlagyimir Putyin elkötelezett szövetségese.

Nem tudták leváltani a NAÜ-szakértőket

Egy ukrán külügyminisztériumi jelentés szerint Oroszország blokkolta a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szakértőinek leváltását a megszállt Zaporizzsja atomerőműben. A NAÜ egyelőre nem kommentálta az eseményeket.

Repülővel már alig mer utazni, ezért páncélozott vonaton járja Oroszországot Vlagyimir Putyin

Az orosz elnök attól tart, hogy az ukránok bármikor lelőhetik az elnöki különgépet, inkább titkosított útvonalon, páncélozott vonatával utazik arra a néhány rendezvényre, ahol meg kell jelennie, az ideje nagy részét pedig valdaji és fekete-tengeri luxusrezidenciáin tölti – írja a Világgazdaság.

A páncélvonat jóval nehezebb, mint egy átlagos szerelvény, megerősített tengelyekkel látták el, ráadásul több rendkívül erős motornak kell vontatnia. Ezek közül három a vonat elején, egy pedig a végén található. A Telegraph úgy tudja, csaknem 1 milliárd rubelbe, azaz nagyjából 4,75 milliárd forintba került az egész jármű megépítése.

Magyarország segít

Az ukrán–magyar határszakaszon 4758-an léptek be Magyarországra vasárnap, a román–magyar határszakaszon belépők közül pedig 5616-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 102 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes.

Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért – áll a közleményben.

Az amerikai külügyminiszter figyelmeztette Kínát

Az amerikai külügyminiszter arra figyelmeztette Kínát, hogy következményei lesznek, ha Peking anyagi támogatást nyújt Oroszországnak az Ukrajna elleni invázióhoz. Antony Blinken egy interjúban azt mondta, miután találkozott kínai kollégájával, Wang Yi-vel, hogy

Washington aggódik, hogy Peking fegyverek szállítását fontolgatja Moszkvának.

Segélyszervezet ételosztására várnak emberek Harkivban 2023. február 17-én. Az orosz tüzérségi támadások miatt a legtöbb házban megszűnt az áram- és vízszolgátatás a kelet-ukrajnai városban

Fotós: Vadim Ghirda / Forrás: MTI/AP

Oroszország szerint Ukrajna nukleáris incidens megrendezését tervezi

Oroszország azt állítja, hogy Ukrajna nukleáris incidenst szervez, és Moszkvát hibáztatja majd az ENSZ ülése előtt. Az invázió kezdete óta Oroszország többször is megvádolta Kijevet, hogy nem hagyományos fegyverekkel, biológiai vagy radioaktív anyagok felhasználásával „hamis zászló” műveleteket tervez, ilyen támadás azonban nem valósult meg.

Az orosz védelmi minisztérium most azt állította, hogy egy európai országból radioaktív anyagokat szállítottak Ukrajnába, Kijev pedig nagyszabású „provokációra” készül. „A provokáció célja, hogy megvádolja az orosz hadsereget azzal, hogy válogatás nélkül csap le radioaktív létesítményekre Ukrajnában, ami radioaktív anyagok kiszivárgásához és a terület szennyezéséhez vezet” – áll a közleményben.

Ukrajna és szövetségesei visszautasították a vádakat, és azzal vádolták Moszkvát, hogy maga tervez incidenseket, hogy Ukrajnát hibáztassa.

Lőszerszállítás nélkül heteken belül vége lenne a háborúnak

Josep Borrell, az EU külügyi főképviselője szerint a háború „heteken belül” véget érhet, ha az EU nem tudja növelni az Ukrajnának szánt lőszerellátását.

Az EU külügyminisztereinek hétfői ülésén terveket terjeszt elő arról, hogy a meglévő, 3,6 milliárd eurós európai békeeszközből az EU közösen szerezzen be lőszert a Covid-válság idején végzett oltóanyagok beszerzésének mintájára. Az ötletet először Kaja Kallas észt miniszterelnök javasolta.

Borrell szerint az észt ötlet középtávon működne, de úgy véli, hogy a hiányok olyan sürgősek, hogy az uniós országoknak a meglévő készletekből kell lehívniuk. „Fel kell használnunk azt, amivel a tagállamok rendelkeznek” – mondta.

Az EU védelmi minisztereinek március 8-9-re tervezett rendkívüli találkozója lehetőséget ad az országoknak, hogy lőszert kínáljanak fel a meglévő készleteikből.

„Sokkal többet kell tenni, és sokkal gyorsabban” – mondta Borrell.

Jelenleg csaknem 10 hónapba telik az európai hadseregnek, hogy megvásároljon egy 155 mm-es kaliberű lőszert, és csaknem három évbe telik, hogy levegő-levegő rakétát vásároljon. Ez nincs összhangban azzal a háborús helyzettel, amelyben élünk

– emlékeztetett az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

Hárman meghaltak

Helyi tisztségviselők szerint három ember meghalt egy ágyúzásban a dél-ukrajnai Berislav város közelében vasárnap. A regionális katonai adminisztráció közölte, hogy az orosz erők „hatalmas tüzérségi tűzzel” csaptak le Burgunka falura, és az egyik lövedék egy családi ház udvarát találta el.

Telefonon beszélt Macron és Zelenszkij

Emmanuel Macron vasárnap egy telefonbeszélgetésben megerősítette a NATO-fegyverek küldését Ukrajnának. A fancia elnök azután beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy egy interjúban kijelentette:

Oroszország vereségét szeretné látni a háborúban, de azt Franciaország sosem fogja támogatni, hogy megalázzák, tönkretegyék Oroszországot.

Macron hivatalának közleménye szerint a két vezető megvitatta Zelenszkij legutóbbi londoni, párizsi és európai uniós brüsszeli látogatásait is. Megerősítették, hogy a francia államfő támogatja a Zelenszkij által előterjesztett 10 pontos békejavaslatot.