Oroszország teljes elszigeteléséről írt Jávor Benedek, a Párbeszéd volt európai parlamenti képviselője, aki jelenleg Karácsony Gergely megbízásából a fővárosi önkormányzat brüsszeli képviseletét vezeti. A hvg.hu portálon március elsején megjelent írásban Jávor egyértelművé tette, hogy „fájni fognak" Európának is az Oroszország elleni szankciók, de a magas költségeket szerinte az embereknek meg kell fizetni – írja az Origo.

Jávor Benedek szerint a legkisebb együttműködést sem szabad vállalni Oroszországgal.

„A kooperációt, a kölcsönösen előnyös közös megoldások elvét ezért a biztonságos távolság elve fogja felváltani a politika, a gazdaság, a tudományos együttműködés területén, és mindenhol máshol. A kapcsolatok szétszálazása és elvágása fájdalmas folyamat lesz, és óhatatlanul sodor minket egy új hidegháború korszakába" – fejtegette Jávor.

A baloldali politikus tehát már tényként, szinte célként kezeli, hogy hidegháborús időszak köszönt Európára, így hazánkra is.

Ezt követően feltette a kérdést, „mit tehet Európa ebben a helyzetben?" A válasza szerint „az a szomorú igazság, hogy nem túl sokat".

Azt ugyan elismerte, hogy a nyílt, katonai beavatkozást valamennyi mérvadó döntéshozó – érthető és támogatható módon – elutasítja. Azt viszont

a baloldal számos más politikusához hasonlóan Jávor is felvetette, hogy Európa nyújthat valamilyen katonai támogatást – fegyverszállítások formájában – Ukrajnának.

Ezzel Jávor Benedek is csatlakozott a baloldal hangulatkeltéséhez, amivel Magyarországot belesodornák a háborúba.

Az energiapiacokat is érintő nyomásgyakorlás

A cikkében újabb és keményebb szankciókat is követelt Oroszország ellen, mert szerinte az addig meghozott uniós intézkedések nem elég hatékonyak.

„Hozhatunk, és hoznunk is kell további szankciókat Oroszország ellen, az eddig nem érintett területekre, így az energiapiacokra is kiterjesztve a korlátozásokat. (...) Ennek megakadályozására azonban

a mostani szankciók elégtelenek, kiterjedtebb, átfogó gazdasági nyomás kell, amely az energiapiacokat is érinti.

Jávor szerint le kell állítani minden jelentős orosz beruházást az EU-ban, beleértve Paks II.-t, be kell fagyasztani a Gazprom tulajdonjogát négy németországi, egy cseh és egy osztrák föld alatti gáztározója felett a betárazott földgázzal együtt, be kell zárni az olyan intézményeket, mint a Budapestre települt Nemzetközi Beruházási Bank, és le kell állítani az olaj- és gázszállításokat is.

„Ez fájni fog Európának, különösen azoknak az országoknak, amelyek szoros függésben vannak Oroszországgal vagy jelentős üzleti érdekeik vannak. A költségek magasak. Megfizetjük a tanulópénzt azért, mert nem tanultunk a történelemből."

Jávor Benedek tehát gyakorlatilag minden orosz energiahordozótól, a földgáztól és a kőolajtól is megfosztaná Európát, így Magyarországot is, valamint leállítaná a paksi atomerőmű bővítését.

Drasztikus áremelkedéseket hoznának a szankciók

A baloldali politikus által említett tanulópénz azt jelentené, hogy

a magyar háztartásoknak azonnal drasztikus rezsiár-emelkedést kellene elszenvedniük, a jelenlegi díj akár a négyszeresére is növekedne.

Ezenkívül leállna az ipar, súlyos gondok jelentkeznének a közlekedésben, az élelmiszeriparban is, az élet minden területén beláthatatlan következményekkel járna a Jávor szerint elkerülhetetlen totális bojkott Oroszországgal szemben.

Ezt egyébként meghatározó európai hatalmak sem támogatják, Németország már egyértelművé tette, hogy az energetika területén nem vezethetnek be teljes körű szankciókat, az orosz gáz és kőolaj számukra nélkülözhetetlen jelenleg. Legutóbb éppen hétfőn erősítette meg a német kormány, hogy ellenzi az orosz energiaimport azonnali leállítását, annak ellenére, hogy több EU-tagország embargóval sújtaná az orosz olaj- és gázimportot – olyan országok, persze, amelyek eleve kevés orosz gázt használnak.

A német kormányszóvivő hétfőn közölte, a berlini kormány fenntartja azt az álláspontját, hogy nem tudja nélkülözni az orosz olajimportot.

A hétfői unió külügyminiszteri csúcsértekezlet után Szijjártó Péter ismét határozottan állást foglalt a további szankciók ellen.

Ne okozzunk nagyobb kárt magunknak, mint annak, akit szankcionálni akarunk

– mondta a büntetőintézkedésekről, hozzátéve: nem szabad európai uniós országok energiaellátását kockáztatni.

Mint fogalmazott, Magyarország elvégezte a házi feladatát, a földgázrendszere hat szomszédos országgal is össze van kötve.

Amennyiben a „környéken" nem termelnek ki újabb földgázforrásokat, akkor viszont lehetetlen eredményesen beszélni az újabb források bevonásáról.

– Amíg ez a helyzet, a mi vörös vonalaink világosak, korlátozó intézkedéseket nem fogunk támogatni

- jelentette ki a külügyminiszter.

Tekerjék el a gázcsapot!

Ismert, hogy az elmúlt hetekben több baloldali politikus is arról beszélt, hogy fegyvereket kellene küldenünk Ukrajnába, illetve le kellene állítani az orosz gázimportot, „zárjuk el a csapokat", és függesszük fel a Paks 2 beruházást.

Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt több fórumon és interjúkban is azt követelte a kormánytól, hogy állítsa le Paks 2 engedélyezési eljárását. Ugyanezt akarja Gyurcsány Ferenc DK-elnök, és felesége Dobrev Klára, valamint Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke. A DK európai parlamenti képviselője, Rónai Sándor is azt fejtegette, hogy a paksi bővítés sorsa eldőlt az Ukrajna elleni orosz támadás pillanatában, szerinte az uniós szankciók miatt nem lesz lehetséges a finanszírozása.

A másik veszélyes és felelőtlen baloldali követelés, hogy Magyarország zárja el az oroszt gázt.

A baloldali lista jelöltje, Kocsis-Cake Olivio az ATV-ben arról beszélt, hogy szerinte szankciókat kell kivetni az energiahordozókra is, tovább növelve ezzel a folyamatosan emelkedő energiaárakat. A Párbeszéd politikusa úgy fogalmazott: „Tudja, Oroszország egy energia-nagyhatalom, abból van pénze háborúzni, úgy tűnik, ahogy drágán adja el az energiát. Ezt a forrást el kell tekerni, el kell zárni."

Borítókép: Jávor Benedek (balra) és Karácsony Gergely 2019. május 7-én / MTI / Szigetváry Zsolt