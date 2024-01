Az Australian Open elődöntőjében hihetetlen mérkőzéseken dőlt el a továbbjutás sorsa. Az olasz Jannik Sinner óriási meglepetésre 3-1-re legyőzte a címvédő Novak Djokovicsot, aki hat év után először veszített meccset Melbourne-ben. A másik ágon az orosz Danyiil Medvegyev 0-2-ről felállva maratoni hosszúságú meccsen verte meg az olimpia címvédő Zverevet.

A két elődöntő közül, bár a Medvegyev-Zverev meccs óriási csata volt, a szerb világklasszis kiesése volt a nagyobb szenzáció. Djokovics legutóbb a 2018-as nyolcaddöntőben szenvedett vereséget az AO-n - elődöntőben sosem maradt alul -, a dél-koreai Csang Hje Ontól, azóta sorozatban 33 meccset nyert meg. Pénteki kiesése egyben azt is jelenti, hogy tovább kell várnia pályafutása 25. Grand Slam-diadalára – írta meg az Origó.

Sinner lehet a trónkövetelő

Az olasz Jannik Sinner először tavaly az ATP-világbajnokság csoportkörében győzte le Djokovicsot, bár a világelső a döntőben visszavágott. Majd a Davis-kupa rájátszásában, az Olaszország–Szerbia elődöntőben ismét Sinner nyerte kettejük meccsét, ami az olaszok továbbjutását, majd végső győzelmét jelentette. Igaz, kettejük mérlegében összesítésben még így is Djokovics vezetett 4-2-re – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. A meccs első két szettjében az északolasz kihívó igazi „űrteniszt” mutatott be, alig rontott, miközben négyszer is elvette a belgrádi klasszis adogatását.

Jannik Sinner

Fotó: Anadolu via AFP

A folytatásban továbbra is az olasz teniszező játszott fölényben. Sinner magabiztosan őrizte előnyét, majd 5:3-nál, 55 perccel az előző után ismét meccslabdához jutott, és egy tenyeressel lezárta a 3 óra 22 perces találkozót – írta meg az Origó. Djokovics a meccs végén a hálóhoz kocogott, kezet fogott Sinnerrel, sőt meg is ölelte őt. A szerb játékos később sietősen elhagyta a Rod Laver Arénát.

A szerváim nagyon sokat javultak az elmúlt évben, ennek is köszönhetem a sikert. Hatalmas megtiszteltetés volt, amikor néhány éve egyáltalán csak edzhettem vele. Tavaly is bátorított, amikor legyőzött

– méltatta ellenfelét Jannik Sinner, akinek a szülei egy sípanzióban dolgoztak. Először ő maga is síelt, de idővel a tenisz lett a befutó.

Ez Novak nappalija. Ez az ő otthona. Tapasztalataimból tudom, hogy ezt szeretné megőrizné a saját otthonaként

– mondta Novak Djokovicsról a korábbi kiváló cseh játékos, a párosban két GS-tornát nyerő Radek Stepanek. A cseh játékos szerint közel sincs vége még a szerb klasszis nagy korszakának. Djokovicsot egyszer már leírták, miután tavaly elvesztette a wimbledoni döntőt Carlos Alcaraz ellen, ami után látványosan visszavágott, és megnyerte a US Opent, sőt az ATP-vb-t is. Ám intő jel lehet számára, hogy miközben Alcaraz fejlődése megtorpant, Jannik Sinner feltartóztathatatlanul tör előre.

Maratoni küzdelem

A Melbourne-ben 2021-ben és 2022-ben is döntős orosz Medvegyev nyolcadszor jutott a négy közé Grand-Slam-viadalon, ahol ellenfele az olimpiai és kétszeres ATP-világbajnok német Alexander Zverev volt, aki hetedik Grand Slam-elődöntőjére készülhetett. Tavaly hat meccset is vívtak egymás ellen, ebből ötöt Medvegyev nyert, volt, amelyiket sérülten. A rivalizálás viszont Monte-Carlóban vált ellenségessé – írta meg a Magyar Nemzet. A vesztes Zverev az ATP Tour legsportszerűtlenebb játékosának nevezte Medvegyevet.

Ha egy sportszerű játékos kritizál, mint Casper Ruud vagy Diego Schwartzman, akkor elfogadom, van, amikor valóban lehet kivetnivalót találni a viselkedésemben. De ha Zverev jön ezzel elő, akkor előtte a tükörbe kellene néznie

– válaszolt vissza velősen Medvegyev.

Az orosz Danyiil Medvegyev

Fotó: James Ross / Forrás: MTI/EPA/AAP

A feszültség tehát nem csak a tét miatt volt adott Zverev és Medvegyev elődöntője előtt. Az első szettben hat legalább 20 ütéses labdamenet alakult ki, az egyiknél ráadásul 51-szer (!) szállt át a labda a háló felett. Az elképesztően fordulatos meccsen már több, mint három és félórája zajlott, amikor következett a döntő játszma. Ott már két végletekig elcsigázott játékos volt a pályán, és a német Zverev roppant meg a terhek alatt: 2:2-nél elvesztette a szerváját. A feldúlt Zverev a játék közben figyelmeztetést is kapott, amiért az ütőjével a hálót püfölte dühében – írta meg a Magyar Nemzet.

Alexander Zverev

Fotó: James Ross / Forrás: MTI/EPA/AAP

Medvegyev másodszor is megfordított egy mérkőzést kétszettes hátrányból, és innentől már nem engedte ki a kezéből a meccset. Az összecsapás 4 óra 18 percig tartott. A vasárnapi fináléban tehát Sinner és Medvegyev csap össze, egymás elleni mérlegükben 6-3-ra az orosz vezet. Utóbbi a hatodik GS-döntőjére készül, déltiroli riválisa viszont még soha nem jutott el idáig korábban. A huszonhét éves orosz 2021-ben US Opent nyert, Melbourne-ben viszont már két finálét is elveszített. A huszonkét esztendős Sinner pedig Djokovics legyőzése után még nagyobb önbizalommal vághat neki a döntőnek.