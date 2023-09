Novak Djokovic nyerte meg a férfi egyest az amerikai nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben három szettben legyőzte az orosz Danyiil Medvegyevet, s ezzel begyűjtötte 24. Grand Slam-trófeáját.

A szerbek 36 éves klasszisa annak a tudatában lépett pályára 10. US Open-fináléjában, hogy az eredménytől függetlenül hétfőtől újra világelső lesz, megelőzve Carlos Alcarazt. New Yorkban háromszor (2011, 2015, 2018) ünnepelhetett Djokovic, aki 100 mérkőzést vívott már az év utolsó Grand Slamén, és - 2015 és 2021 után - harmadszor szerepelt négy GS-döntőben egy szezonon belül. Ami a belgrádi klasszis további elképesztő statisztikáit illeti, ő lehetett a US Open legidősebb férfi bajnoka, emellett a koedukált GS-öröklistán beérhette 24. trófeájával a legendás Margaret Courtot.

A harmadikként rangsorolt Medvegyev harmadszor jutott a fináléba a US Openen, és 2021-ben megverte a döntőben Djokovicot, akinek akkor emiatt nem sikerült egy naptári évben megnyernie mind a négy nagy versenyt.

Ami az egymás elleni mérleget illeti, 2017 óta 14-szer csaptak össze, a szerb kilencszer, az orosz pedig ötször bizonyult jobbnak. Legutóbb márciusban találkoztak Dubajban, akkor Medvegyev két sima szettben győzött.

A 15. ütközetben a 72. Grand Slamén és a 36. GS-döntőjében pályára lépő Djokovic 2:0-nál brékelt, majd fogadóként 5:2-nél elszalasztott két játszmalabdát, de aztán kiszerválta a szettet. A folytatásban is maradtak a hosszú alapvonalcsaták, melyeket a fülledt idő miatt - az Arthur Ashe Stadion tetejét becsukták a lehetséges eső okán - időnként mindketten próbáltak lerövidíteni. A sokadik 30 ütés feletti labdamenet után a szerb kimerülten elterült a földön, majd 3:4-nél egy 12 perces gémben hozta az adogatását, 5:6-nál pedig szettlabdát hárított. A döbbenetes ütésváltásokat hozó rövidítést ismét a szerb bírta jobban, a második felvonás 1 óra 45 percig (!) tartott, ez volt az idei US Open leghosszabb szettje.

A harmadik játszma előtt a 27 éves moszkvai teniszező ápolást kért a vállára, majd 1:2-nél elvesztette a szerváját, de rögtön visszabrékelt. Csakhogy a meccs előrehaladtával egyre jobban fáradni látszott, és 2:3-nál ismét elbukta az adogatását. Djokovic innentől már nem engedte ki a kezéből a mérkőzést, 3 óra 17 perc alatt diadalmaskodott, begyűjtötte pályafutása 96. tornagyőzelmét és - saját férfi rekordját tovább javítva - 24. GS-serlegét.

Egyben utolérte az abszolút csúcstartó ausztrál Margaret Courtot, aki 1977-ben ugyancsak 24 GS-trófeával vonult vissza.

Eredmény:

férfi egyes, döntő:

Novak Djokovic (szerb, 2.)-Danyiil Medvegyev (orosz, 3.) 6:3, 7:6 (7-5), 6:3



Az elmúlt tíz év döntői:

2013: Nadal (spanyol)-Djokovic (szerb) 6:2, 3:6, 6:4, 6:1

2014: Cilic (horvát)-Nisikori (japán) 6:3, 6:3, 6:3

2015: Djokovic-Federer (svájci) 6:4, 5:7, 6:4, 6:4

2016: Wawrinka (svájci)-Djokovic 6:7 (1-7), 6:4, 7:5, 6:3

2017: Nadal-Anderson (dél-afrikai) 6:3, 6:3, 6:4

2018: Djokovic-Del Potro (argentin) 6:3, 7:6 (7-4), 6:3

2019: Nadal-Medvegyev (orosz) 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4

2020: Thiem (osztrák)-Zverev (német) 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8-6)

2021: Medvegyev-Djokovic 6:4, 6:4, 6:4

2022: Alcaraz (spanyol)-Ruud (norvég) 6:4, 2:6, 7:6 (7-1), 6:3

2023: Djokovic-Medvegyev 6:3, 7:6 (7-5), 6:3



Djokovic GS-diadalai:

Australian Open: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023

Roland Garros: 2016, 2021, 2023

Wimbledon: 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022

US Open: 2011, 2015, 2018, 2023



A legtöbbszörös férfi GS-bajnokok:

24: Novak Djokovic

22: Rafael Nadal

20: Roger Federer (svájci)

14: Pete Sampras (amerikai)

12: Roy Emerson (ausztrál)

11: Rod Laver (ausztrál), Björn Borg (svéd)

10: Bill Tilden (amerikai)