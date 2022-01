Jennifer Aniston 52 évesen is csodásan néz ki, és nem is próbálja letagadni a korát. Legutóbb Instagramon osztott meg közel 40 milliós követőtáborával egy képet, melyen smink nélkül, kócos hajjal, egy szál törölközőben látható. A rajongók imádják az új fotót, rengeteg komment dicséri a színésznő szépségét, még Michelle Pfeiffer és Reese Witherspoon is kommentelt.