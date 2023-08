Sürgősségi napirend lett volna a Hatostelep felújított önkormányzati lakásaira pályázók elbírálása a tatabányai közgyűlésen, ám már a napirendre vétel idején hatalmas vita alakult ki a témában. Magyarné Kocsis Andrea (Fidesz) nem értette, hogy miért nem pályázat útján akarják kiválasztani a bérlőket, hiszen ez a szokásos ügymenet. Bereznai Csaba (Fidesz) pedig háromszor is megkérdezte, hogy miért kell ezt ilyen sürgősen, ráadásul zárt ülésen tárgyalni, ha még el sem készültek a lakások.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester szerint ez azért fontos, mert ha elkészülnek a lakások és nem lesznek azonnal lakói, akkor az állagmegóvás nem garantált. De megnyugtatta a képviselőt, hogy minden részlet kiderül majd a napirend tárgyalásakor, a zárt ülésen. A sajtó zárt ülést nem követhet, de Dr. Holicska Judit aljegyző annyit elmondott a még nyílt ülésen, hogy a Máltai Szeretetszolgálat készített egy listát az általuk ilyen módon támogatásra ajánlott családokról. Ám ez csak egy hete jutott el az irodához, így nem kerülhetett már be a normál napirendek közé.

Elutasított előterjesztés a bizottsági ülésen

Aztán egyszer csak megszólalt Frankné Farkas Gabriella (független) és fény derült a vita eredendő okára. Elmondta, hogy a bizottsági ülésre egy olyan előterjesztést akartak beadni, amit ő elutasított, mert nem felelt meg a helyi lakásrendeletnek. Szerinte azért kellene ezt a témát a helyi jogaszályoknak megfelelően végigtárgyalni, mert a cél a szegregáció megszüntetése, s így nem lehet elvetni akár a lakások piaci alapon való értékesítésének lehetőségét sem.

Hozzátette: a Máltai Szeretetszolgálat ajánlása jó, de ez nem helyettesítheti a pályázati kiírást, mert nem lehet előre leegyeztetett, kimazsolázott lakásosztással megkerülni a jogszerű folyamatot. Szerinte ha novemberre lesznek készen a lakások, akkor van idő egy gyors pályáztatásra.

Titkos listából lehetne botrány

Magyarné Kocsis Andrea annyit még hozzáfűzött, hogy városérdekű elhelyezést eleve csak olyan személyek számára szoktak biztosítani, akik kiemelten fontos közfeladatot látnak el, azaz pedagógusoknak, orvosoknak vagy akár szociális szakembereknek. Ám ebben az esetben nem ez történne. Szerinte ez mutyigyanús, mert itt egy titkos lista, amelyről nem is tudhattak sokan, akik pedig jogosan pályázhatnának lakásra. Ha ez így átmenne, abból szerinte nagy botrány lenne a Hatostelepen. A polgármester kikérte magának ezeket a feltételezéseket, hogy mutyizna és hogy egyéni érdeke fűződne egy ilyen döntéshez. Szerinte el sem olvasták az előterjesztést a képviselők, így nem tudhatják, hogy pontosan azok kapnának lakást, akik vagy ott éltek előtte vagy olyan jó fizetési morállal rendelkeznek, hogy megfelelő módon biztosítanák a vagyonvédelmet is, azaz vigyáznának az ingatlanokra.

Dr. Dörnyei Vendel jegyző szerint mindez a zárt ülésre tartozik és még szerencse, hogy a képviselők nem osztottak meg a vitában a nyilvánosságra nem tartozó adatokat. Hozzátette: helyben is tartottak tájékoztatót és egy sajtóanyagot is készítettek, így a tájékoztatás elve nem sérült. Ráadásul a lakásügyi rendeletben is van kitétel, amely szerint bizonyos esetekben nem kötelező a pályáztatás. A lakásügyi bizottság pedig azért nem tudta tárgyalni az előterjesztést, mert amikor oda került az ügy, nem voltak határozatképesek.

Magyarné Kocsis Andrea ezt annyival kiegészítette, hogy a bizottság ilyen szűkös határidő mellett nem is tudta volna tárgyalni az ügyet. S még annyit elárult az előterjesztésből, hogy nem arról van szó, hogy a volt bérlők visszaköltöznének, hanem lakások összenyitásáról is döntöttek. Ám a polgármester szerint az ugyanott lakók ingatlanmérete növekedett meg ebben az esetben.

Az információkat hiányolta a képviselő

Frankné Farkas Gabriella annyit fűzött hozzá, hogy javasolta egy sürgősségi, akár jövő héten összehívható bizottsági ülés megtartását, ahol gyorsan és a jogszabályoknak előkészíthetnék a pályázati anyagot. Boda Bánk László (Mi Hazánk) szerint ez az ügy jól mutatja, hogy miként működik a megyeszékhelyen a bizottságok összehívásának rendje, s hogy valós információk hiányában kell döntéseket hozni azoknak, akik a bizottságokat összehívják. Hozzátette: nem támogatja a zárt ülésen való döntéshozatalt, mert tudnia kell a városnak arról, hogy miként döntöttek tucatnyi lakás sorsáról.

Gál Csaba (Fidesz-KDNP) botrányosnak nevezte ezt a vitát és azt javasolta, hogy vonják vissza az előterjesztést, mert az nincs jól előkészítve. Bereznai Csaba szerint arról kell dönteni, hogy felvegyék-e egyáltalán a naprendre a témát. A képviselők végül 9 nem, öt igen és három tartózkodás mellett nem vették napirendre a sürgősségi indítványt és elkezdődhetett a közgyűlés érdemi része.