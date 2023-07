A tatabányai kertvárosi közösségi médiás csoportban kértek segítséget a minap egy, a csütörtöki viharban veszélyessé vált fa ágainak levágásához. Ez ugyanis a fotók tanúsága szerint veszélyeztette a járdán közlekedők épségét.

Ahogy szokott, most is akcióba lépett a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ugyanis rövid egyeztetés után kimentek a helyszínre és eltávolították az összes veszélyes, száraz ágat. A beavatkozás végén tájékoztatták a tulajdonost a veszélyes fák kivágásának igénybeadásának ügymeneteléről is.