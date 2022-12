Folyamatos a fejlesztés

A Magyar Honvédség összesen 24 darab PZH 2000-es önjáró tarackot vásárolt a német Krauss-Maffei Wegmann (KMW) vállalattól a folyamatban lévő honvédelmi és haderő-fejlesztési program keretében. A lövegek a tatai MH 25. Klapka György Lövészdandár 101. Tüzérosztályának állományában szolgálnak majd. Mint megtudtuk: ezekből már 10 darab meg is érkezett. A tüzérség modern lövegei és a kiszolgáló eszközök, pótalkatrészek 2023 végig érkeznek meg. A digitális hadviselésre alkalmas, lánctalpas, erősen páncélozott önjáró tüzérségi jármű 155 milliméteres, L52-es kaliberű ágyúja képes akár 54 kilométeres távolságon is pontos találatot leadni. A fegyver egy percen belül akár tíz lövést is képes leadni, ráadásul úgy, hogy az egyes lövedékek pályájának módosításával a gránátok egy időben csapódnak be a célpontba. A lövegekhez szükséges 155 milliméteres tüzérségi lőszerek gyártására a jövőben Magyarországon valósul meg.