Aki időben cselekszik, az már Mikuláskor beszerezte az idei karácsonyfát. A Budapesti Autósok osztotta meg azt a fotót, ami Tatabányán készült még december 3-án. A felvételen a faszállítás egyedi módja látható, hiszen a Rover két oldalán jócskán kilóg a fenyő. A helyi autósokon kívül a hozzászólók is díjazták a mutatványt, méltatva a fagyos idő ellenére is lehúzott ablakokkal közlekedő sofőrt, aki a visszapillantó tükrök használatát is kénytelen volt mellőzni a mutatványért cserébe.

Volt, aki oldalsó távolságmérő eszköznek is ideálisnak tartja ezt a módszert, hiszen így a bringások távol tarthatók. Egy másik kommentelő megjegyezte, hogy látott már ennél meglepőbb dolgot is, amikor munkások egy hatméteres létrával követték el ugyanezt a trükköt, annyival súlyosbítva a helyzetet, hogy ott a kezükben fogták a méterekre kilógó munkaeszközt. Azt mindenesetre csak remélni lehet, hogy épségben hazaért a fenyő és tulajdonosa, illetve nem esett kár másban sem. Bár ha rendőr látta a mutatványt, vélhetően nem tapsolt neki.