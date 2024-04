Ingatlanajánló 1 órája

A hét ingatlana: íme egy kocsi ház, amit a béke szigetévé varázsolhatsz

Tatától negyed órára, valódi békében élhetsz, ha úgy látod, erre van most a legnagyobb szükséged. A hét ingatlana mindent rejt, ami egy jó alaphoz kell, a külcsínhez viszont szükség van a kreatívitására. A hozzá tartozó telek sem aprócska, így többet is álmodhatsz, mintha egy ikerházba ruháznál be a környéken, szomszédokkal. Nézd meg a hét ingatlanát, és ha beindítja a fantáziád, csapj le rá, mert nem túl drága, még!

„Képzeld el: egy csendes, vidéki kis település, ahol az idő lassabban telik. Most megteheted, hogy otthont találj ebben a varázslatos környezetben! A 23 éves Dot-ing ingatlan- és hiteliroda kiemelt kínálatából eladó a hét ingatlana Kocson, az Arany János utcában. 1.187 m2-es, közműves (víz, villany, csatorna van, gázcsonk az előkertben) telken, egy ’40-es években épült, vegyes falazatú: kő-, tégla és vályog építésű, földszintes kialakítású, 3 szobás családi ház, 94 nm alapterülettel.” A hét ingatlana most Kocsról érkezett

Forrás: ingatlanbazar.hu A hét ingatlana Kocson „A lakóházban előtér, konyha-étkező, 3 hálószoba, valamint fürdő-WC helyiség található. Fűtése központi fűtés, vegyestüzelésű kazánnal, lapradiátorokkal. Az épület masszív szerkezetű, a födém fagerendás, stukatúr mennyezetvakolattal, a tető pedig faszerkezetű nyeregtető, cserépfedéssel. Bár az ingatlan felújításra szorul, ez csupán lehetőséget teremt arra, hogy saját ízlésednek megfelelően alakítsd ki álmaid otthonát. Ha szeretnél elszakadni a város zajától és egy kis kreativitással felfrissíteni ezt a csodálatos otthont, akkor ez a lehetőség éppen neked szól!”[...]

Álmaid otthona lehet a kocsi ingatlan Fotók: ingatlanbazar.hu

