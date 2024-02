A házban 3 szoba van, illetve nappali konyhával, de terasz és kert is a rendelkezésre áll. Minden kész, nektek csak be kell rendezni. Olyanoknak ajánljuk, akik szeretnének fenntartható méretű házban élni, akik gondolnak a jövőre, akik hisznek abban, 100 négyzetméter alatt is van élet.

“Tatabánya, Bánhidán, egyszintes, új építésű családi házak építése befejeződött, a négy darab házból kettő már elkelt! Az új tulajdonosokra már csak a bútorok kiválasztása vár. 1357 négyzetméteres telken 4 darab 75 négyzetméteres, különálló családi ház épült, 22 négyzetméteres terasszal, kertkapcsolattal, gépkocsibeállóval.