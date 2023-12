A valamikori vadász/halász ház 1904-ben épült, az akkori Hercegprímás megrendelésére, de 2018-ban teljes korszerűsítésen esett át, minőségi anyagok, magas szintű technológiák felhasználásával, a környezet védelme és a környezettudatos fenntartás figyelembe vételével, különös tekintettel a hőszigetelésre, energiafelhasználásra, hogy az elkövetkező 100 évben jól szolgálhassa tulajdonosai pihenését és befektetésének értékállóságát. A terület állandó éjszakai világítása és készenléti meleg víz ellátása, napkollektoros eszközökkel került kiépítésre. A vízellátás saját mély kútból, elektromos áram saját trafóról megoldott, a központi fűtést a vízteres kandalló és kazán is biztosítja, a meleg vizet elektromos bojler is szolgáltatja. A kúria igényesen, értékálló antik bútorokkal, vintage stílusban lett berendezve, a legigényesebb elvárásoknak is megfelelően. Az értékálló bútorok is növelik a kúria különleges egyediségét és méltóságát. A hatalmas birtok kerítéssel, biztonsági-, távfelügyeleti rendszerrel is el van látva..”[...]

További exkluzív ajánlatokat keressen az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.