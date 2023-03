„Önellátó gazdálkodásra berendezkedők részére egy kiváló lehetőséget kínálunk. Az eladásra kínált ingatlan a közkedvelt Bakonyságban található, ahol a természet közvetlen közelségében töltheti megbecsült életét. A családi házhoz egy nagy földterület (szántó) tartozik, ami megfelelő mezőgazdasági termények termesztésének biztosít helyet.

Az ingatlanhoz tartozó igazán jó elhelyezkedésű termőföld végén egy komoly értéket képviselő erdő is megtalálható. Az ingatlan környezetében kb 4 szomszéd található, amelyből kifolyólag itt egy igazán nyugodt, kiegyensúlyozott életet élhet családjával. A telken a fő épületen kívül további mellék épületek is helyet kaptak, amelyekből több ötlet is kihozható hasznosítás céljából.

Épület adatok:

Lakótér területe: 62,46 nm

Épület belső állapota: felújítandó ( eredeti állapotú )

Épület külső állapota: normál

Tető kialakítása: nyereg tető

Tető fedése: pala fedésű

Födém: fa födémes

Villany: eredeti állapotú ( alu vezetékes )

Víz: hálózati víz ( eredeti csővezetékes)

Szennyvíz: hálózati csatorna nincs, emésztővel ellátott

Terület adatok, a telken megtalálható épületek:

Melléképület 1.: 10,94 nm

Melléképület 2.: 13,68 nm

Melléképület 3.: 11,35 nm

Nyári konyha: 9,96 nm

Pince: 8,51 nm

Egyéb épület: 10,82 nm

Telek nagysága: 9108 nm + 1798 nm

Gázcsonk a telken belül.

Tulajdoni lapon történő hivatalos bejegyzés:

Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület: 1572 nm

Szántó: 7536 nm + 1798 Nm( 3,92 aranykorona )

A terület E-ON vezetékjoggal terhelt: 178 nm [...]”



További izgalmas, eladó otthonok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.