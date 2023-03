“Önellátó gazdálkodásra berendezkedők részére egy kiváló lehetőséget kínálunk. Az eladásra kínált ingatlan a közkedvelt Bakonyságban található, ahol a természet közvetlen közelségében töltheti megbecsült életét. A családi házhoz egy nagy földterület ( szántó ) tartozik, ami megfelelő mezőgazdasági termények termesztésének biztosít helyet.

Az ingatlanhoz tartozó igazán jó elhelyezkedésű termőföld végén egy komoly értéket képviselő erdő is megtalálható. Az ingatlan környezetében kb 4 szomszéd található, amelyből kifolyólag itt egy igazán nyugodt, kiegyensúlyozott életet élhet családjával. A telken a fő épületen kívül további mellék épületek is helyet kaptak, amelyekből több ötlet is kihozható hasznosítás céljából.