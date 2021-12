Politikai természetű kérdésekre is számíthat Kovács László a keddi brüsszeli meghallgatáson. Szakmai téren viszont várhatóan hasonló kérdéseket tesznek majd fel a magyar biztosjelöltnek, mint amilyeneket a lett Ingrida Udre kapott. A korábbi adó- és vámügyi jelöltet októberben euroszkeptikus nézeteiről, illetve a pártjának finanszírozásával kapcsolatos korrupciós híresztelésekről is faggatták. Némi segítséget jelenthet a jövő héten Kovács Lászlónak, hogy a meghallgatást végző két európai parlamenti bizottság elnöke a szocialista csoporthoz tartozik. Az EP-nek egyébként Kovácson kívül le kell még „vizsgáztatnia” a hét elején Andris Piebalgs energiaügyi biztosjelöltet, illetve Franco Frattini igazságügyi jelöltet is.