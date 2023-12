Röplabda, Extraliga, férfi, 12. forduló Fino Kaposvár–Dág KSE Kaposvár, szerda, 18 óra.

A bajnoki pontvadászat egyik végső győzelemre is esélyes csapatához látogat a Buzás-legénység. A somogy­országi gárda már évek óta a honi röplabda élmezőnyének masszív tagja, ez pedig azt feltételezi, hogy a dágiakra meglehetősen kemény feladat vár idegenben.

Buzás Miklós, a vendégek vezetőedzője elmondta, hogy a meccs esélyese a hazai együttes, de ezzel nem foglalkoznak. A szakvezető abban bízik, hogy csapata nekiesik nagynevű riválisának. A dágiak dolgát az is nehezíti, hogy folyamatosan betegeskednek a gárdából, illetve néhány hiányzója munkahelyi elfoglaltság miatt is lehet a vendégeknek. De azért arra is érdemes figyelni a vármegyebeli gárdának, hogy a kaposváriak közelmúltban mutatott formája meglehetősen változó. Egyebek mellett kikaptak a Dágot verő Kecskeméttől is. Elképzelhető, hogy a nemzetközi terhelés is nyomot hagyott a házigazdák produkcióján, ettől függetlenül 27 ponttal vezetik a bajnokságot, míg a Dág 17-tel a hetedik helyen áll.

Mindenesetre a dágiak – akármilyen összeállításban is lépnek pályára – mindent elkövetnek annak érdekében, hogy megnehezítsék a vendéglátók dolgát.