Az első negyedben az MVM-OSE Lions nagyon gyenge teljesítményt nyújtott. A hazaiak támadásban körülményesen játszottak, sok labdát adtak el és nem tudtak mit kezdeni a vendégek feszes védekezésével. A védőmunka sem volt jobb, a Sopron rengeteg támadólepattanót szerzett és mindkét palánk alatt uralta a területet.

Duane Wilson (labdával) volt az MVM-OSE Lions kevés jó teljesítményt nyújtó játékosának egyike

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A remek harmadik negyed után a negyedikben megint lefagyott az MVM-OSE Lions

A félidőben 12 ponttal vezetett a vendégcsapat, a harmadik negyedben azonban már egy egészen más Lionst láthatott a lelkes hazai publikum. Az OSE védekezése sokat javult, a dobások is jobban mentek, a Sopron pedig láthatóan fáradni kezdett és egyre pontatlanabbul játszott. A házigazda a negyed végére kiegyenlített, majd a záró játékrészben a vezetést is átvette. Úgy tűnt, hogy innen már meglesz a győzelem, azonban a mérkőzés végén a Lions játéka visszaesett az első fél­idő szintjére. Rengeteg volt a dobóhiba, a védekezés ismét nem működött, amit a Sopron ki is használt. A vendégegyüttes visszavette a vezetést, majd előnyét folyamatosan növelve megnyerte a mérkőzést. Az oroszlányi csapat a 12. helyre esett vissza a bajnokságban.

MESTERMÉRLEG

Váradi Kornél: – Az első félidőnek köszönhetjük, hogy így alakult ez a mérkőzés. Energia nélkül, rosszul védekeztünk, rengeteg támadólepattanót engedélyeztünk ellenfelünknek. A harmadik negyedben nagyobb energiával játszva visszajöttünk a mérkőzésbe, de a negyedikben ismét többet hibáztunk, amit megbüntetett a Sopron. Ez a közeg és ez a tábor nem azt érdemli, amit az első félidőben mutattunk.

Gasper Potocnik: – Gratulálok az egész csapatnak, különösen azoknak, akik már a felkészülésbe is extra energiákat öltek. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, hiszen az OSE hazai pályán nagyon veszélyes. Három negyedben nagyon jól játszottunk, sajnos a harmadikban túl puhák voltunk védekezésben és támadásban is, hagytuk, hogy a hazaiak elkapják a ritmust. Innentől kezdve ki-ki meccsé vált a találkozó. Szerencsére ma a minőség és a tapasztalat átsegített minket a nehézségeken, de legközelebb nem engedhetjük, hogy visszaengedjük a meccsbe ellenfelünket.