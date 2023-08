MOL Magyar Kupa, 1. forduló Tarr Andráshida SC–FC Esztergom 4-0 (2-0) Zalaegerszeg-Andráshida, vezette: Pintér B. (Marácz Z., Ferencsák B.). Andráshida: Paksy – Fekete, Szabó, Kiss B. (Sipos, 69.), László (Bakos, 46.), Pataky (Szakony, 61.), Czotter (Fábián, 69.), Németh (Zsuppán, 61.), Fülöp, Cseke, Csiszár. Vezetőedző: Szabó Zsuzsanna. Esztergom: Dobos (Farkas, 79.) – Bereczki Z. (Sisa, 56.), Bereczki D. R., Méhes, Várszegi B., Turóczi, Faragó M. (Janzó, 60.), Czvik, Molnár (Torma, 70.), Bugjó, Kiss Á. (Imre, 56.). Vezetőedző: Spóner József. Gólszerzők: Kiss B. (13., 50.), Németh (39.), Csiszár (92.).

Alapvetően sem az Esztergom volt a találkozó esélyese Andráshidán, hiszen a hazai csapat célja az NB III., amelyet egyébként már meg is járt, míg az Esztergom a vármegyei bajnokságunk hetedik helyén végzett. Ehhez még hozzá kell tenni azt, hogy szinte a teljes előző szezonbeli kezdőcsapat távozott Esztergomból, a helyükre pedig saját nevelésű fiatalok kerültek, így több 16 éves játékos is debütálhatott ezen a meccsen. A találkozó esélyese, az Andráshida mindkét félidőben két gólt szerzett, így nem is nagyon volt kérdéses a továbbjutó kiléte. Az Esztergomnak innentől a bajnokságra kell koncentrálnia, bár ezzel a kerettel ott sem lesz könnyű dolga.