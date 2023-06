A DKSE fő tevékenysége az utánpótlás nevelése, ügyes, tehetséges gyerekek megnyerése a sportág számára. Éppen ezért nagy öröm, hogy az elmúlt években sikeresen tért vissza a férficsapat a felnőttmezőnybe és jelenleg ismét magasan jegyzett, minőségi együttest tudott szerepeltetni a pontvadászatban. Hogy mi áll ennek a sikernek a hátterében, és hogy lesz-e folytatás, egyebek mellett erről is kérdeztük Zirigh Balázs vezetőedzőt.

– Milyen átalakuláson ment át a csapat a szezon előtt?

– Mint minden gárda életében, így nálunk is történtek változások az előző idényhez képest. Az ilyen változások végbemehetnének zökkenőmentesen, de nálunk ezek a meghatározó posztokon történtek, ez pedig mindenki dolgát megnehezíti. Gondolok itt a feladó és a libero posztra, amelyek alapvetően határozzák meg egy együttes játékát, fazonját.

– Mit terveztek az induláskor?

– A keretet sikerült úgy összerakni, hogy minden mérkőzésen a győzelem esélyével léphettünk pályára, annak ellenére, hogy a fő riválisaink idegenlégiósokkal vették fel a versenyt ellenünk. És nem is akármilyen légiósokat sikerült igazolniuk, hiszen a saját posztjukon valamennyien a statisztikák élmezőnyébe tartoztak. A kérdésre visszatérve, meg akartuk nyerni az NB I. Ligát. Erre alkalmas is volt a társaság, de valahogy sosem tudtunk a létfontosságú meccseken a legjobb összeállításban pályára lépni, például Flachner Dániel sérülésére miatt sem. Ám minden hátráltató körülmény ellenére lett volna esélyünk a döntőbe jutásra. Annak ellenére is, hogy nagy előnyt adtunk a Miskolcnak, a sorsdöntő szituációkban nem voltunk eléggé agresszívek és pontosak, amit a jó erőkből álló ellenfelünk ki tudott használni.

– Hogyan értékeli az alapszakaszt?

– Ez a periódus az új keret összekovácsolásával telt. Voltak nagyon jó meccseink és voltak meglepően izzadságszagúak is. De ha egy új csapatot kell építeni, ez előfordul. Érzékelni lehetett, hogy ha az új játékosok be tudnak illeszkedni és kialakul a megfelelő összhang a feladók és az ütők között, akkor senki nem mehet biztosra ellenünk. Az alapszakaszban elért második hely is bizonyította, hogy jó úton járunk, és abszolút győzelmi eséllyel vághatunk neki a rájátszásnak.

– Miért alakult úgy, ahogy alakult a helyosztó, illetve a rájátszás?

– A rájátszásban sok tényező hátráltatta a sikerességünket. Sérülések és munkahelyi elfoglaltság folyamatosan nehezítették a felkészülésünket. Több fordulón keresztül például klasszikus center nélkül kellett készülnünk, és a hiányukban a mérkőzéseken is kényszermegoldásokat kellett alkalmaznunk.

– Ezek után van-e önökben hiányérzet a harmadik helyezés miatt?

– Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy van. Véleményem szerint megnyerhettük volna ezt a csoportot. Akadtak találkozók, amikor indokolatlanul a tudásunk alatt teljesítettünk, és ez sokszor a bajnokság kiélezett szakaszában következett be. Utólag az is fontos momentumnak számított, amikor egyszerre mindkét centerünk kidőlt a sorból több fontos mérkőzés előtt. Ezen sajnos már nem lehet mit szépíteni, tanulni kell belőle.

– Kik mennek és kik jönnek a Dághoz?

– A jövővel kapcsolatos kérdések még nem tisztázódtak. Az biztos, hogy sok változás lesz a keret összetételében, de konkrétumokról még nem tudok beszámolni.

– Miként alakul a csapat sorsa, amennyiben csak Extraliga lesz?

– Ha tényleg összevonják az Extraligát és az NB I. Ligát, akkor fel kell kötni a gatyát, mert amellett, hogy nagyon erős ellenfelekkel kell felvenni a versenyt, a mérkőzésszám is alaposan megnő. Eddig sem volt kevés meccsünk, de ezzel szinte minden hétvégén fordulóra lehet majd számítani.

– Ezzel kapcsolatban milyenek az elképzelések a klubnál?

– A terveket és az elvárásokat csak a végleges keret és a sorsolás ismeretében tudjuk csak felállítani.

– Mikor kezdik meg a felkészülést a következő szezonra?

– A sok mérkőzés miatt a szokásosnál valószínűleg hamarabb rajtol a pontvadászat, így el tudom képzelni, hogy már augusztus elején meg kell kezdeni az alapozást, hogy a rajtra összeálljon a gárda.