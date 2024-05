Aki még nem járt a Tatai Patarán, annak mindenképpen legalább egyszer meg kell néznie. Ha pedig egyszer ellátogatott a három napos török fesztiválra, akkor biztos vissza fog még később is térni. A Tatai Patara egy fantasztikus lehetőség, hogy az ember maga mögött hagyja a hétköznapok súlyát, hogy elfeledje az otthoni feladatok listáját és hogy csak egy igazán különleges napot töltsön együtt barátokkal, családdal, vagy az ismerőseivel.

Az oszmány és a keresztény seregek többször is összecsaptak szombaton a Tatai Patara második napján. A foglyokat is ejtettek a csaták során

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Ezt az élményt annak a több, mint 500 hagyományőrzőnek köszönhetjük, akik a Patara három napján autentikus ruhában, sátorban lakva, a korhű eszközöket használva mutatja be a végvári életet.

Kihagyhatatlan élmény a Tatai Patara

Ha valaki belecsöppen a kis világukba, ellátogat a táborukba biztos, hogy szívélyes, vagy pont harcias fogadtatásban fog részesülni. Meginvitálnak egy csésze teára, eljátszák a kedvenc dalod a furulyán, vagy a dongán, elmesélik "életük" történetét, megmutatják eszközeiket, szerszámaikat. De azért nyitott szemmel kell köztük járni, mert bizony az éhes oszmán katonák szívesen "ellopják" az ebédedet: egy aprócska kislányt próbált édesanyja rávenni az evésre, mikor egy oszmán guggolt le mellé. A katona megkérte a kislányt, hogy ha már ő úgysem eszi meg adja neki oda az ebédjét, mert bizony két napja nem evet, sokat kellett menetelniük, hogy Tatához érjenek. Hogy kicsit nyomatékosítsa szándékát a kardját is elő húzta a hűvejéből. A kislány végül úgy döntött, hogy inkább ő eszi meg az ebédjét. És mikor a török megtudta, hogy egyébként is szalonna (disznóhúst nem esznek) van benne, szomorúan és éhesen eloldalgott.

Összecsaptak a seregek

Ilyen kedves jelenettel lépten-nyomon találkozhattak az érdeklődők a Tatai Patara második napján is. Közben megszámlálhatatlan program várta az érdeklődőket: a magyar faluban megismerkedhettek az ispotályossal és a füvesasszonnyal, népi játszótéren próbálhatták ki ügyességüket a gyerekek, de lehetett íjászkodni, kardozni, bárki kipróbálhatta a hagyományos kézműves mesterségeket. Volt kovács, fazekas, ékszerkészítő. Közben bográcsokban főttek a finomságok, a korsókba töltötték a finom bort.

Az oszmán seregek a fák között lopakodva megtámadták a keresztények faluját. A keresztény sereg verte vissza a törököket

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A békés hangulat azonban hamar elillant, amikor a törökök a fák között megbújva lerohanták a keresztények táborát. A keresztény és a török seregek összecsapását a közönség biztos távolból nézhette végig. Egy narrátor segítségével pedig "élő" történelemóraként szívhatta magába mindenki a végvári seregek harcainak történeteit.

Vasárnapi izgalmak

Aki szombaton lemaradt a fantasztikus török fesztivál élményeiről még időben van, hogy vasárnap kilátogasson a Tatai-vár és a kastély tér közötti területre. Az utolsó nagy csata, a patara délután 16 órakor lesz, amikor a várkapu berobbantásával foglalják vissza a törököktől a várat a magyarok. De addig is számos katonai mustra, lovas és fegyverzetbemutató, korhű színi előadások, illetve az Öreg-tó vizén a naszádok harcát is megcsodálhatja a közönség. A Tatai-vár kapuja előtt pedig az MH. Klapka György 1. Páncélosdandár nagyvasai várják a kicsiket és nagyokat hogy kívül és belül is megnézhessék a dandár csúcstechnológiáit.