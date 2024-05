A Hangulataim című Filip Gyuri lemezt tulajdonképpen már előző évben beharangozta egy, az albumon szereplő fülbemászó, slágergyanús szerzeményhez, a Te+én-hez tartozó videoklip, majd a friss korong 2023. decemberi premierjét követően már a tervezőasztalon lehetett a CD nyolcadik tételéhez való videó. A lemezről januárban adott hírt a 24 Óra, melynek során többek között arról írunk, hogy Filip Gyuri új zenei anyaga egy populáris hangvételű, de a muzsikus pályafutását meghatározó hard rock és blues vonal ihlete album. A Hajtsuk meg az Impalát című nóta videoklipjéről Filip Gyuri többek között elárulta, hogy egy komoly szakmai stáb készítette (a résztvevőkről a Youtube-on lévő videó alatti szövegben lehet részletesen olvasni), a rendező Erdélyi Dániel neve az RTL műsorainál és több amerikai filmnél is olvasható, illetve Szűcs Attila neve is ismerősen csenghet, aki az Oscar-díjas mozik megszállottja).

A frontember arról is beszélt, hogy azért esett a választás a Chevrolet Impalára, mert a rocktörténetben olyan kultikus autótípusok, mint a Ford Mustang, a Lincoln Continental, a Mercedes Benz vagy akár a Toyota Corolla is már szerepelt dalokban, így a Chevrolet ezen modelljére esett a választás, de mint ismeretes, Filip Gyuri szívéhez igen közel állnak az országúti gépcsodák, nem véletlenül volt a Harley Davidson Band énekes-gitárosa évekig. A videóban látható történet nagyon ötletes: a kihalt vidéken buszra hiába várakozó lány mellett egy ’60-as évekbeli, káprázatos Chevrolet Impala fékez, melyben egy őrült rockzenekar utazik.

A srácok felajánlják a csinos lánynak, hogy elviszik, amit az ifjú hölgy bevállal. A közös út során aztán a zenekari tagok sorra kikerülnek az autóból, köszönhetően a lány miatt érzett féltékenységnek, rivalizálásnak talán, míg végül az énekes, Filip Gyuri marad csak, de aztán őt is faképnél hagyja a lány, mivel egy benzinkútnál lelép a mesés járgánnyal. A sztori ekkor még nem ér véget, de, hogy happy end lesz vagy sem, azt majd a videó megtekintésekor csekkolhatják le olvasóink. Az énekes-gitáros-dalszerző elmondta, hogy zenekara, legközelebb május 13-án 16 órai kezdettel a budapesti szórakozó- és koncerthelyszínek egyik leginkább menő helyére, az A38 hajóján lép a színpadra, hogy ott az említett új lemez anyagát és további dalokat akusztikus verzióban mutassák be.

Szólóprojektek mellett zenekarokban is játszott, énekelt

A fent említett május 13-ai koncert, melyet a budapesti Petőfi-hídnál horgonyzó kulturális centrumnak is felfogható hajó, az A38 fedélzetén tartanak. A hazai könnyűzenei élet ezen különleges fellegvárának honlapján egy viszonylag hosszabb leírás fogadja a Filip Gyuri és Barátai koncertje iránt érdeklődőket. Az említett portálon többek között ez olvasható: „Az Akusztik játszási listáján főleg a második lemez dalai lesznek hallhatóak, de két régebbi szerzemény és egy Charlie dal is felcsendül majd a koncerten.” Aki pedig netalántán nem tud eleget a rock fenegyerekeként is sokszor emlegetett zenészről, az arról is olvashat, hogy szólóprojektjei mellett Filip Gyuri mely zenekarokban muzsikált, énekelt eddig. Így a Tűzkerék R.B.-ben, az említett Harley Davidson Bandben, a Soundtrackben, The Tarantino Connection-ben, valamint a CA/CD-ben.

A Hajtsuk meg az Impalát című videoklip stábja.