Tóth László, Tóth Lajosnak, a zenekar egykori karnagyának fia is ellátogatott az eseményre. Arról beszélt, édesapja rengeteg energiát és munkát áldozott a zenekarra, amelynek meg is lett az eredménye, a csúcson körülbelül negyven alkották a fúvószenekart. Egyre komolyabb műveket játszottak, több alkalommal is leadták muzsikájukat a Magyar Rádióban. Édesapja korai halála után Mesterházi György vette át a zenekar vezetését. A fúvószenekar utoljára egy Komáromi Napok alkalmával lépett fel.

Az eseményen részt vett Molnárné Taár Izabella, a járási hivatal vezetője és Csige János, a timföldgyár volt vezérigazgatója.