Deés Szilvi megugrotta a képzeletbeli lécet. Egyszerűen mankót dob a hozzá hasonló cipőben járóknak, mert saját története alapján fogja meg a sztorit és őszintén mesél érzésekről, emlékké vált valóságról, a külvilág hozzáállásáról és a segítségnek vélt hátráltatásról. Egyszerre volt dühös, magányos, keserű és önmarcangoló is. Aztán külön-külön is.

A gyászfeldolgozásban segít az elsőkötetes író kötete

Fotó: Ground Picture / Forrás: Shutterstock

Milyen lehetne más, amikor sok-sok év után találkozik valakivel, akivel boldogan élnek. Egészen addig, amíg felülkerekedik a férfin a halálos betegség, amiből nem tud kijönni győztesen. A könyv egyszerűsége a nagyszerűsége is egyben. Az élet szülte a kötet minden sorát. Aki már veszített el közeli hozzátartozót, szülőt, barátot, vagy szerelmet az életben, az jól tudja, hogy vannak bizonyos fázisok, amelyeken végig kell menni a gyászolónak. A kék fotel ebben nagy segítség, mert ez a bútordarab akkor is meghallgatta a főhőst, amikor már senki. Kötelező olvasmány sorstársaknak a gyászfeldolgozásban. És kötelező terápia is egyben. Jóllehet, különféle reakciókat vált ki: van, amikor már elég és túl mélyre megy.